Die Stadt geht nochmal an die Planung für den Bergheimer Bahnhof. Wie Michael Robens, Leiter des Bürgermeisterbüros, im Gespräch mit der Redaktion bestätigt, ist für den barrierefreien Umbau womöglich eine Lösung in Sicht, die zumindest eine noch größere Verzögerung verhindern könnte.

Stellungnahme der Bahn sorgt für Neuplanung

Anlass für die neue Planung ist eine Stellungnahme der Deutschen Bahn an die Kreisstadt. Darin betont die DB bei all ihrem Bedauern, dass es für die Umsetzung des Vorhabens „keine einfache Lösung“ gebe. Da die derzeit geplante Rampe nach den vorliegenden Planungen statisch mit den vorhandenen Eisenbahnbetriebsanlagen verbunden sei, müsse sie nach den geltenden Vorgaben und Regelwerken als „Eisenbahnbetriebsanlage“ eingeordnet werden.

Offenbar führt das zu starken Verzögerungen. „Nach unserer derzeitigen Einschätzung wäre hierfür mit einer Bearbeitungsdauer von mindestens zwölf Monaten zu rechnen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Planänderungen im Zuge des Verfahrens erforderlich werden“, heißt es in der Stellungnahme der DB. Der „einfachere und schnellere Weg“ für den Bau der Rampe sei, die derzeit vorgesehene Verbindung mit der Mauer auf dem DB-Grundstück konstruktiv und statisch zu trennen.

Stadt hält Trennung für möglich

Michael Robens erklärt, dass das letzte Schreiben und die Aussicht auf ein weiteres Jahr der Verzögerung die Stadt entsetzt habe. Die Trennung des Zugangsbauwerks vom Eisenbahngelände sei allerdings mittlerweile geprüft worden und sei möglich. Der Umbau werde dann nicht in die Genehmigungspflicht fallen, die das Projekt noch weiter verzögert.

„Das erfordert eine gewisse Umplanung“, sagt Robens. „Wir haben die Zielvorstellung, bis Ende des Jahres 2027 die Baumaßnahme abgeschlossen zu haben.“

Neue Variante soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden

Wie aus einer Mitteilung für die nächste Ratssitzung am 30. November hervorgeht, soll die neue Variante der DB InfraGo noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Auf Grundlage der überarbeiteten Planung werde die DB dann eine neue Baudurchführungsvereinbarung erstellen. „Der hierfür erforderliche Zeitraum kann von Seiten der Kreisstadt Bergheim nicht abgeschätzt werden“, heißt es in der Mitteilung. Aktuell führt nur eine Treppe vom einen Gleis auf das andere. Fahrgäste, die im Rollstuhl oder mit dem Rollator unterwegs sind, stoßen seit Jahren auf Hürden. Am Bahnhof soll ein Zugangsbauwerk entstehen, mit zwei Aufzügen und einer mit 12,6 Prozent Steigung nicht barrierefreien Rampe.

Grüne fordern mehr Tempo

Bisher gibt es keine Aufzüge. Copyright: Rafael Greboggy

Die Stellungnahme der DB hatte die Bergheimer Grünen zu einem Antrag bewogen, der das Thema wieder auf die politische Tagesordnung holte. Um wenigstens ein Stück Barrierefreiheit für die Zugreisenden herzustellen, hatten die Grünen in einem Antrag mehr Tempo gefordert und vorgeschlagen, den Umbau in zwei Phasen aufzuteilen.

„Das größere Problem, und das geht auch aus der Vorlage hervor, ist die Rampe“, sagt Peter Hirseler von den Grünen. Der Vorschlag ist daher, mit der Deutschen Bahn so zu verhandeln, dass die Stadt den Bau der Aufzüge vorziehen und so erste Barrieren abbauen kann. „Gegenüber den Bürgerinnen der Stadt Bergheim ist die Situation schon seit Jahren nicht mehr zu erklären. Niemand versteht, weshalb die Maßnahme nicht umgesetzt wird“, heißt es im Antrag der Grünen. „Gerade die Bewohner des DRK‑Altenheimes auf der südlichen Seite der Bahngleise wären auf den behindertengerechten Umbau der Unterführung dringend angewiesen.“

Der Antrag stand im letzten Ausschuss für Planung und Umwelt am 19. November auf der Tagesordnung, war aber zunächst zurückgestellt worden.

Hirseler: Lösung, die er eigentlich nicht gut findet

„Ich sehe mich gezwungen, eine Lösung, die ich eigentlich nicht gut finde, voranzubringen, weil wir sonst gar nichts kriegen“, so Hirseler im Gespräch mit der Redaktion. In einer eigenen Version hatte Hirseler bei der damaligen Planung für den Umbau eine Rampe mit deutlich weniger Steigung für den Bahnhof vorgeschlagen, damit etwa Personen im Rollstuhl nicht auf die Aufzüge angewiesen sind.

Zum Vorschlag der Grünen erklärte die Bergheimer Pressestelle auf Anfrage, dass der Bau der Aufzüge zunächst ohne die Rampe prinzipiell möglich sei. „Jedoch wurde von Seiten der Deutschen Bahn AG darauf hingewiesen, dass auch für diesen Fall der Abschluss einer neuen vertraglichen Vereinbarung (Baudurchführungsvereinbarung) weiterhin erforderlich ist.“ Die vorliegende Vereinbarung, die den Bau einer Eisenbahnbetriebsanlage beinhaltet, könne hierfür nicht verwendet werden.

Rampe bleibt Teil der Planung

Bürgermeister Volker Mießeler erklärte auf Anfrage, man müsse bei der Barrierefreiheit des Bahnhofs endlich vorankommen: „Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten prüfen, die einen möglichst zeitnahen Baubeginn ermöglichen. Wenn sich die Aufzüge und die Treppenanlage unabhängig von der Rampe realisieren lassen, ohne dass dafür ein langwieriges eisenbahnrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich wird, werden wir diese Vorgehensweise konsequent vorantreiben.“

Das bedeute allerdings nicht, dass die Kreisstadt auf die ursprünglich vorgesehene Gesamtlösung verzichte, so Mießeler. „Die Rampe bleibt ein wichtiger Bestandteil des barrierefreien Zugangs. Wir müssen jetzt schnellstmöglich einen Weg finden, die einzelnen Bausteine zeitnah umzusetzen, statt weitere wertvolle Zeit zu verlieren.“