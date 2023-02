Bergheim-Fliesteden – Der Bürgerbus ist nicht nur einmalig im Rhein-Erft-Kreis, er wird auch seit 20 Jahren gerne von den Fliestedenern genutzt, um zur Schule, zum Einkauf oder zu Arztbesuchen ins benachbarte Pulheim-Stommeln zu gelangen. Nach einer Corona-Pause nimmt der Bus am Mittwoch, 2. November, wieder Fahrt auf.

„Als Corona losging, wollte plötzlich niemand mehr mitfahren“, sagt der Vereinsvorsitzende und ehrenamtliche Fahrerdisponent Norbert Werner. Also wurde der Betrieb eingestellt. Nur die Schülerfahrten nach Stommeln und von der OGS Glessen nach Fliesteden wurden weitergeführt. „Das Problem hatten alle Verkehrsunternehmen. Auch wir hatten deutlich weniger Fahrgäste“, sagt REVG-Marketingleiter Ralf Brüning.

Zwei Kleinbusse auf der Strecke

Ab Mittwoch fahren die beiden Kleinbusse, die unter der Flagge der REVG als Linie 925 geführt werden, wieder von Montag bis Freitag viermal täglich nach Stommeln und dreimal zurück. Zum Neustart wurde die Haltestelle Frentzenhof mit leuchtend gelber Werbung ausstaffiert, sogar ein roter Teppich wurde ausgerollt.

„Darauf fährt Fliesteden ab“, ist der Slogan des Teams, zu dem 18 Fahrer gehören. „Das sind jüngere Leute, etwa Eltern von Schulkindern, aber auch Rentner“, erläutert Ortsbürgermeisterin Elisabeth Hülsewig, die schon bei der Gründung des Vereins vor 20 Jahren dabei war. „Bürger fahren für Bürger, das ist unser Konzept“, erklärt Hülsewig, die sich der Unterstützung von Stadt und REVG sicher ist. „Die Stadt steht bereit, Defizite abzudecken. Das war bislang aber nicht nötig“, betont die Ortsbürgermeisterin. „Das Projekt ist vorbildlich für das Ehrenamt. Die Nachbarstädte beneiden uns“, sagt Claudia Schwan-Schmitz, Beigeordnete im Bergheimer Rathaus.

Sechs Stationen in Bergheim-Fliesteden

Die Einzelfahrt kostet für Erwachsene 1,50 Euro, für Kinder außerhalb des Schülerverkehrs einen Euro. In Fliesteden gibt es sechs Stationen, „die Fahrgäste werden fast vor der Haustür abgeholt“, so Hülsewig. In Stommeln hält der Bus zurzeit nicht am Bahnhof, weil die Bahnstrecke Köln-Mönchengladbach wegen Bauarbeiten außer Betrieb ist. Dafür ist eine Haltestelle am Dorfplatz eingerichtet, wo es Anschluss an den Schienenersatzverkehr für die Bahnlinien RE 8 und RB 27 gibt.

Fahrerin Regina Grenz findet es „schön, dass die Kinder sicher zur Schule und wieder zurück kommen“. Ihrem Kollegen Günter Kernebeck macht das Ehrenamt Spaß: „ Alle sind füreinander da.“

Der Kassenwart des Vereins wirbt um weitere Fahrer, um den Betrieb auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Andreas Preysing fährt seit einem Jahr Schüler, darunter auch seine beiden Kinder. Für ihn ist der Bürgerbusverein „ein funktionierendes Modell, das Schule machen sollte“. www.buergerbus-fliesteden.de