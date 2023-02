Wenn die Capella Augustina auftritt, steht Schlosskonzerte-Intendant Andreas Spering am Dirigentenpult. (Archivfoto)

Brühl – Nach zwei Spielzeiten, die einzig Open-Air-Veranstaltungen boten, melden sich die Brühler Schlosskonzerte mit einem komprimierten Programm unter dem Titel „Haydn-Sommer“ zurück. Der Bogen an den acht Konzertwochenenden im Juli und im August im Prunktreppenhaus von Schloss Augustusburg reicht von intimen Klavier-Recitals über Orchesterkonzerte bis zu konzertanten Opernaufführungen.



Den Schwerpunkt bildet traditionsgemäß das Schaffen von Joseph Haydn. Auch die beliebte winterliche Konzertreihe „Bach um vier“ wird mit moderierten Konzerten in der Schlosskirche fortgesetzt.

Einen Wermutstropfen gibt es: die Feuerwerke im Schlosspark, die stets den glanzvollen Abschluss der Saison bildeten, finden wegen der Waldbrandgefahr und der Umweltbelastung nicht mehr statt.



Drei Haydn-Sinfonien zum Auftakt

Zur Eröffnung am 8. Juli reist das renommierte französische Alte-Musik-Ensemble „Le Stagioni“ an. „Sinfonischer Sonnenaufgang“ ist das Konzert betitelt, das mit gleich drei Haydn-Sinfonien aufwartet.

Zu einer musikalischen „Alpenüberquerung“ lädt die Neue Hofkapelle Osnabrück unter der Leitung von Christian Heinecke ein.



Dabei präsentieren die Musiker Bachs populäre Brandenburgische Konzerte Nr. 2 und Nr. 5, denen sie Vivaldis Flötenkonzert „La Notte“ an die Seite stellen. Den gefeierten Barockgeiger Evgeny Sviridov kann man mit dem belgischen B’Rock Orchestra erleben. Concerto Copenhagen, Skandinaviens bedeutendstes Barockorchester, gibt sein Debüt in Brühl mit drei Haydn-Sinfonien. Den „Fixstern Mozart“ bringen Intendant Andreas Spering und die Capella Augustina im Juli zum Strahlen. Im August begibt sich das Ensemble unter Sperings Führung auf eine Zeitreise, in deren Verlauf die Uraufführung des Auftragswerks der Komponistin Birke J. Bertelsmeier präsentiert wird.



Oratorienchor in St. Margareta

Nach zwölf Jahren Pause gibt es ein Wiedersehen mit dem Fauré-Quartett; „Pianistische Großtaten“ offeriert Michael Korstick, der unter anderem Beethovens berühmte „Sonate pathétique“ spielen wird. Besonderen Genuss verspricht das Abschlusswochenende, wenn Spering, die Capella Augustin und sieben Gesangssolisten eine Haydn-Oper in konzertanter Form präsentieren. „La fedeltà premiata“ (Die belohnte Treue) ist ein zündendes Liebesverwirrspiel.

In der Pfarrkirche St. Margareta kann man den Oratorienchor Brühl erleben, der mit dem Neuen Rheinischen Kammerorchester geistliche Werke von Joseph Martin Kraus aufführt. In der Schlosskirche erklingen zeitgleich „Gartenlieder“, dargeboten von der Sopranistin Hannah Morrison und Sören Leupold an der Laute.



Der Verkauf startet ab Freitag, 21. April. Karten gibt es bei Köln-Ticket, 0221/2801, und im brühl-info, 02232/79345. Das komplette Programm kann online eingesehen werden.