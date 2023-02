Das Phantasialand in Brühl bei Köln bietet viele Attraktionen.

Am 2. Februar startet im Freizeitpark in Brühl der Vorverkauf auf die neue Saison mit günstigen „Vorfreude-Tickets“. Eine lange Tradition wurde gestrichen.

Mit dem Abschluss des Wintertraum-Programms am Sonntag hat sich das Brühler Phantasialand in eine zweimonatige Pause verabschiedet. „Wir blicken auf einen erfolgreichen Wintertraum zurück“, sagt Sprecherin Christina Herrmann. Konkrete Besucherzahlen veröffentlicht der Freizeitpark wie üblich nicht.

Dafür rührt das Phantasialand die Werbetrommel für die am 1. April beginnende Sommersaison. Weil seit 2021 auf eine Schließzeit im Herbst verzichtet wird, starten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in eine rund zehnmonatige Saison, die erst am 28. Januar kommenden Jahres endet.

Phantasialand Brühl: günstige Vorfreude-Tickets ab 2. Februar zu kaufen

„Früher haben wir die Pause benötigt, um Umbauten für den Wintertraum zu realisieren. Das ist dank einiger Umstrukturierungen in den Arbeitsabläufen nicht mehr nötig. Außerdem hat sich der Verzicht auf die Pause für Besucher und Mitarbeiter bewährt“, erklärt Birgit Reckersdrees, die Marketing-Direktorin des Phantasialands.

Am Donnerstag, 2. Februar, startet das Phantasialand eine Vorverkaufsaktion für die anstehende Saison. Unter dem Titel „Vorfreude-Tickets“ werden vergünstigte Eintrittskarten ab 26 Euro angeboten. Reguläre Tickets kosten 54 bis 61 Euro.

Tickets für Phantasialand sind ausschließlich im Online-Shop erhältlich

Wie seit der Pandemie üblich sind die Karten ausschließlich im Online-Shop des Phantasialand (shop.phantasialand.de) erhältlich. „Je nach Besuchstag können die Gäste mit einem Aktionsticket mehr als 50 Prozent des regulären Ticketpreises einsparen. Denn das Phantasialand möchte mit dieser Aktion seinen Gästen nicht nur die Vorfreude auf besondere Abenteuer schenken, sondern auch ein Angebot machen, mit dem sich wirklich jeder einen Phantasialand-Besuch leisten kann“, heißt es in einer Mitteilung.

„Vorfreude-Tickets“ gibt es für alle Tage. Also auch während der Ferien, an Feiertagen und Wochenenden. Das soll insbesondere Familien anlocken. Die Ticketaktion mit begrenztem Kontingent endet am 6. März. Zunächst werden Eintrittskarten für den Zeitraum 1. April bis 31. August angeboten.

Freier Eintritt im Phantasialand zum Geburtstag nur noch bis einschließlich elf Jahren

Auf eine umfangreiche Preiserhöhung hat der Park offenbar verzichtet. Kostete der Eintritt in der vergangenen Saison regulär 57 Euro, so gibt es nun außerhalb von Aktionen laut Phantasialand „gestaffelt nach Besuchstag“, also abhängig von Ferienzeiten und Wochentag, Karten zum Preis von 54 bis 61 Euro.

Geändert hat sich das Verfahren für Besuche am Geburtstag. Hatte man bislang unabhängig vom Alter am Geburtstag freien Eintritt, gilt dies nun nur noch für Kinder bis einschließlich elf Jahren.