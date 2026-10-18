In Köln und im Umland reißen die Meldungen über Schüsse nicht ab: Nur wenige Stunden nachdem in Köln auf ein Wohnhaus und ein Restaurant geschossen worden war, haben sich in Brühl Anwohnerinnen und Anwohner bei der Polizei gemeldet. Sie hatten Geräusche gehört, die nach Schüssen klangen.

Im Bereich eines Wohn- und Geschäftshauses in der Brühler Innenstadt hat die Polizei Projektile sichergestellt. Das teilte ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Sonntag (18. Oktober 2026) auf Nachfrage von EXPRESS.de mit.

Mehrere Schäden an Wohn- und Geschäftshaus in Brühl

Erst im Laufe des Vormittags habe sich allerdings bestätigt, dass dort wirklich geschossen worden sei, sagte der Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte, die in der Nacht vor Ort gewesen seien, hätten nichts feststellen können. Meldungen über Schussgeräusche seien nicht ungewöhnlich, meist stellten sie sich am Ende als Böller oder Ähnliches heraus.

Diesmal war es anders. „Der Hausbesitzer hat am Morgen festgestellt, dass es mehrere Beschädigungen gibt“, so der Sprecher. Die Polizei habe die Kolleginnen und Kollegen in Köln darüber informiert. Dort setzt sich die Serie fort: Zuletzt waren in der Nacht zu Samstag (17. Oktober) Schüsse auf ein Wohnhaus in Merkenich und auf ein Restaurant in Rodenkirchen abgegeben worden.

Nach aktuellem Stand wurde auf das Haus in Brühl nur im Erdgeschoss geschossen. Wie viele Schüsse fielen, ist bislang nicht bekannt. Die Tat soll sich zwischen Mitternacht und 1 Uhr ereignet haben. (red)