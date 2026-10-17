Wieder Schüsse in Köln: Unbekannte schießen auf Wohnhaus und Restaurant

In Köln sind erneut Schüsse abgegeben worden, die Serie setzt sich damit fort. Ziel waren diesmal ein Wohnhaus in Merkenich und ein Restaurant in Rodenkirchen. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zu Samstag (17. Oktober). Nach Angaben der Polizei wird in beiden Fällen nach zwei unbekannten Schützen gesucht. Die Ermittler hoffen zudem auf Hinweise von Zeugen.

Merkenich und Rodenkirchen: Einschusslöcher an Wohnhaus und Restaurant entdeckt

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hörten Anwohner in Merkenich gegen 3.20 Uhr mehrere Knallgeräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten entdeckten an einem Einfamilienhaus nahe dem Bellerkreuzweg mehrere Einschusslöcher. Im Haus hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf.

Wie Zeugen berichteten, liefen danach zwei Männer über die Kolmarer Straße davon. Der eine trug eine dunkle Basecap, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe sowie eine North-Face-Jacke mit Kapuze, über die Nase hatte er ein Tuch gezogen. Auch sein Begleiter war dunkel gekleidet: Er hatte ein dunkles Kapuzenoberteil und weiße Turnschuhe an und trug eine dunkle Sporttasche.

Rund eine Stunde danach gingen Meldungen über Schüsse in Rodenkirchen ein, und zwar aus der Gegend um den Maternusplatz. Die Einsatzkräfte fanden dort in der Glasfront eines Restaurants mehrere Einschusslöcher. Laut Zeugen entfernten sich im Anschluss zwei dunkel gekleidete Personen auf grün-weißen E-Scootern in Richtung Rhein.

An beiden Tatorten nahmen Fachleute der Spurensicherung die Spuren auf und stellten dabei unter anderem Patronenhülsen sicher. Erst am Dienstag (13. Oktober) hatten Unbekannte auf zwei Modegeschäfte an der Mittelstraße in der Kölner Innenstadt geschossen. Nur wenige Stunden vorher waren Schüsse auf das Wohnhaus einer Familie in Troisdorf gefallen. Die Eltern und ihre beiden Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Taten, führt nun die Kriminalpolizei. Wer Hinweise zu den Schüssen oder zu den geflüchteten Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)