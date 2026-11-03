In Elsdorf sind am Dienstag (3. November) Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt berichtet, waren in dem Gewerbegebiet an der Bundesstraße K42 in Richtung Bergheim zwei Blindgänger aufgetaucht. Nach Angaben der Einsatzkräfte handelt es sich dabei um Fünf-Zentner-Bomben.

Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort und hat eine Evakuierung im Umkreis von 400 Metern angeordnet. Die Feuerwehr hat damit begonnen, die betroffenen Anwohnenden zu informieren.

Diese Straßen sind von der Evakuierung und den Sperrungen betroffen

Nach derzeitigen Informationen sind folgende Straßen teilweise oder vollständig betroffen:

Alfred-Nobel-Straße An Gut Neuenhof Bully-Les-Mines-Straße Dieselstraße Max-Planck-Straße Köln-Aachener Straße Ottostraße

Der betroffene Bereich wird einschließlich der K42 gesperrt, meldet die Stadt Elsdorf. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie es mit den beiden Weltkriegsbomben weitergeht, entscheidet der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Die Einsatzkräfte wollen über neue Entwicklungen fortlaufend informieren. (red)