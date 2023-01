Erftstadt-Kierdorf – „So was Gutes kann man nur unterstützen. Das mache ich sehr gern“, sagte Georgia Neisius aus voller Überzeugung. Zu Wochenbeginn kam sie in die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nach Kierdorf und zählte zu den Ersten, die gleich zwei Kunstkalender fürs kommende Jahr mit Gemälden des Höhner-Frontmanns Henning Krautmacher kaufte.



Herausgegeben wird der Kalender vom Verein „Roggendorfer Kinderhilfe – Patricia 1997“ mit dem Ziel, mit den Erlösen kranken Kindern aus der Region und ihren Familien zu helfen – so, wie es sich die Initiative seit 25 Jahren auf die Fahne geschrieben hat.



Kalenderaktion anlässlich des Vereinsjubiläums

„Anlässlich dieses Jubiläums haben wir den Kalender herausgegeben“, berichtete der Vereinsvorsitzende Richard Ogasa. „500 Exemplare sind davon gedruckt und von dem bekannten Musiker aus Stommeln auch allesamt signiert worden. Der Verkauf kann jetzt starten“, freute er sich.



Für dieses Projekt stellte der „kreative Allrounder“ Krautmacher 13 Motive zur Verfügung, die er in der Vergangenheit gemalt hat. Mitunter ließ sich der Musiker von berühmten Songs wie „Yellow Submarine“ oder „Imagine“ inspirieren.



Mit Unterstützung von Fotograf Jasmund

Weitere Bilder zeigen Selbstporträts. Mit der Unterstützung des befreundeten Pulheimer Fotografen Manfred Jasmund entstand schließlich der Kunstkalender.

„Fast hätte es ihn nicht gegeben“, verriet Ogasa. Denn ursprünglich sei die Idee gewesen, einen Wandkalender mit Bildern von Prominenten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu machen.



Im Ergebnis ein toller Erfolg

„Wir haben rund 70 Prominente angeschrieben. Aber es gab kaum Resonanz“, bedauerte er. „Bei den wenigen Antworten, die wir bekommen haben, handelte es sich nur um Absagen. Mit einer Ausnahme: Henning Krautmacher“.



Über dessen Engagement freue man sich sehr. Ogasa: „Im Ergebnis ist ein toller Kalender entstanden.“ Der Erlös komme zu 100 Prozent bedürftigen Kindern und Familien zugute.

Begonnen mit einem Straßenfest in Kierdorf

Auf der ersten Kalenderseite blicken die ehrenamtlichen Helfer nicht ohne Stolz auf die Geschichte ihres Vereins zurück. Begonnen hat alles im Jahr 1997 mit einem Straßenfest, das fünf befreundete Paare aus Kierdorf für einen guten Zweck organisiert hatten.



Der Erlös, 15.000 D-Mark, wurde an die deutsch-spanische Behindertenhilfe „Patricia“ übergeben. Patricia unterstützte bedürftige Kinder in verschiedenen Ländern.



Inzwischen mehr als 270 Mitglieder

In dem Bewusstsein, dass auch Kinder und deren Familien in der unmittelbaren Nachbarschaft in Not geraten und auf Hilfe angewiesen sein können, erwuchs schließlich die Roggendorfer Kinderhilfe.



Mit dem Zusammenschluss der beiden Vereine entstand die „Roggendorfer Kinderhilfe – Patricia 1997“. Mittlerweile hat der Verein über 270 Mitglieder.

Hilfe bei teuren medizinischen Behandlungen

Jedes Jahr organisieren sie zahlreiche Veranstaltungen zugunsten verschiedener Projekte, leisten finanzielle Hilfe für Kinder bei teuren medizinischen Behandlungen, sind im ständigen Kontakt mit Ärzten und Kinderkliniken, um zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kosten gespart Anzeige Weiterer Landwirt kümmert sich in Erftstadt um Winterdienst von Horst Komuth

Unruhe und Missfallen in der Politik Anzeige Der Masterplan für Lechenich verzögert sich von Horst Komuth

Planung für Friesheim Anzeige Flüchtlinge erhalten Unterkunft in Containern von Horst Komuth

So konnten bisher insgesamt über 445.000 Euro gesammelt und verteilt werden. 30.000 Euro stehen in diesem Jahr noch zur Ausschüttung bereit. Der von Hennig Krautmacher signierte Kunstkalender kostet zwölf Euro, mit Versandkosten 18 Euro. Telefonisch kann er bei Richard Ogasa unter 02235/85315 und per Mail bei der Beisitzerin Tanja Fischer bestellt werden.