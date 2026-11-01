Bauarbeiten„Lebensader Lux“: Hürth baut bis 2029 weiter an der Ortsmitte

Es ist ein ambitioniertes Millionen-Projekt für die Stadtentwicklung Hürths, verbunden mit einer Großbaustelle, die nicht immer nur für Begeisterung sorgt. Doch Fortschritte sind erkennbar: Wie die Stadtverwaltung Hürth mitteilt, gehen die Bauarbeiten an der „Lebensader Lux“, der Umgestaltung der Luxemburger Straße, planmäßig voran. Die Arbeiten, so heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus, liegen im Zeitplan.

Erste Oberflächen seien bereits fertiggestellt, und weitere Bauabschnitte befänden sich in Vorbereitung. Parallel treibe die Stadt die Gestaltung und Begrünung der Frei- und Verkehrsanlagen voran.

Tiefbau an der Bonnstraße und erste Fahrradstraße

Aktuell laufen Tiefbauarbeiten im Bereich Luxemburger Straße/Bonnstraße. Auf der östlichen Seite werden die Oberflächen der Frei- und Verkehrsanlagen bis auf Höhe der Severinusstraße (Hausnummer 376) hergerichtet. Ein erster wichtiger Schritt sei bereits geschafft, so die Stadt: Anfang September wurde die Fahrbahn des künftigen Fahrradstraßenabschnitts asphaltiert.

Neuer Platz am ehemaligen AOK-Gebäude ab Januar 2027

Ab Januar 2027 sollen die Arbeiten am ehemaligen AOK-Platz beginnen: „Der neu entstehende Platz wird mit den Freianlagen das Herz der Lebensader Lux bilden“, so die Stadtverwaltung.

Zeitplan für die beiden Kreisverkehre

Im zweiten Quartal 2027 soll voraussichtlich der Bau der Oberflächen im südlichen Kreisverkehr an der Kreuzung Luxemburger Straße/Bonnstraße beginnen. Der genaue Start hänge vom Fortschritt der Bau- und Abbrucharbeiten am ehemaligen AOK-Gebäude sowie von den anschließenden Arbeiten auf dem dort entstehenden Platz ab. Nach dem aktuellen Zeitplan soll der Kreisverkehr bis Juni 2028 fertiggestellt werden.

Danach folgt der nördliche Kreisverkehr an der Kreuzung Luxemburger Straße/Horbeller Straße/Hans-Böckler-Straße. Für diesen Abschnitt ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr ab Juni 2028 vorgesehen.

Ausstattung und Bepflanzung werden konkreter

Auch die Ausgestaltung der Lebensader Lux wird laut Stadt konkreter. Aufträge für die Ausstattung und Bepflanzung der Frei- und Verkehrsanlagen seien im Oktober erfolgreich vergeben worden. Noch im November sollen dafür die Baustelleneinrichtung und erste Vorarbeiten beginnen. Die eigentlichen Arbeiten vor Ort sind für Anfang nächsten Jahres geplant.

„Mit jedem Bauabschnitt wächst die Lebensader Lux weiter zusammen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die neue Gestaltung solle die Aufenthaltsqualität verbessern, attraktive Freiräume schaffen und die verschiedenen Anforderungen an Verkehr und Stadtgestaltung miteinander verbinden.

Rückblick: Startschuss, Verkehrsentlastung und Kosten

Der offizielle Startschuss für die „Lebensader Lux“ war fast genau vor zwei Jahren gefallen. Wie es damals hieß, war die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt erst möglich geworden, nachdem die Umgehungsstraße B265n freigegeben worden war. Auf der Luxemburger, auf der zuvor täglich 20.000 Autos und über 1000 Lastwagen gefahren waren, hatte sich der Verkehr dadurch um zwei Drittel reduziert.

Die Baukosten waren damals auf 23 Millionen Euro beziffert worden, knapp die Hälfte davon erhält die Stadt über Förderprogramme für Städtebau und Verkehr.