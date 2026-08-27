Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ der Deutschen Stitung Denkmalschutz findet am Sonntag, 13. September, unter dem Motto „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ statt. Das Thema ist dabei mehr als ein Schlagwort: Denkmäler dienen der Wertevermittlung, sie sind Geschichtsort, Kunstwerk und Wissensquelle zugleich und damit unverzichtbar für das Geschichts- und Wertebewusstsein. Möglich wird der Aktionstag jedes Jahr durch das Engagement zahlreicher Institutionen, Kreise, Städte, Gemeinden, Verbände, Vereine, privater Denkmaleigentümer und Bürgerinitiativen.

Im Rhein-Erft-Kreis öffnen wieder historische Bauten, Museen und Denkmäler ihre Türen für kostenlose Besichtigungen und Führungen, es gibt Vorträge und Mitmachaktionen. Viele der Veranstaltungen sind kostenfrei, bei einigen ist eine Anmeldung erforderlich. In einigen Städten gibt es bereits am Samstag, 12. September, Aktionen.

Bergheim

Das Museum Bergheimat öffnet von 14 bis 16 Uhr geöffnet, und um 16 Uhr hält der stellvertretende Vereinsvorsitzender Thomas Schmidt-Irlenbusch einen bebilderten Vortrag über Haus Laach, eine Wasserburg, an die heute nur noch eine Ruine erinnert. Für den Vortrag ist eine Anmeldung unter info@museum-stadt-bergheim.de erwünscht, eine spontane Teilnahme ist jedoch ebenfalls möglich.

Brühl

In der Villa Kaufmann, Am Volkspark 1, bietet der Eigentümer um 11 Uhr eine Führung zur Sanierung an, um 13 Uhr erklärt der Pächter die akutelle Nutzung als Co-Working-Space und Seminarstätte.

Das Museum für Alltagsgeschichte, Kempishofstraße 15, ist von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Es gibt eine kleine Sonderausstellung zum Thema „Schienenwege und ihre Bahnhöfe in Brühl“.

Auf den Spuren der Grubenbahn heißt eine dreistündige, geführte Wanderung, die die Unter Denkmlabehörde Brühl um 15 Uhr anbietet. Sie gibt Einblicke in die Eisenbahn- und Industriegeschichte des Brühler Südens. Eine Anmeldung bis 10. September ist per E-Mail oder unter 02232/795110 erforderlich. denkmal@bruehl.de

Erftstadt

Der denkmalgeschützte Kämischhof in Gymnich, Kerpener Straße 10, öffnet von 10 bis 15 Uhr seine Türen. Jeweils zur vollen Stunde werden 45-minütige Führungen durch das historische Gebäude angeboten. Es wird eine Ausstellungen von Landschafts- und Architekturaquarellen von Franki Nixdorf und historischen Bildern des Gebäudes präsentiert, zudem gbit es Kaffee und Kuchen. Das Gebäuce ist nicht rollstuhlgerecht.

Die Pfarrkirche St. Johann Baptist, Bleistraße 29, sowie die Pfarrkirche St. Johann Enthauptung, Bleistraße 39, in Niederberg, sind von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In den Kirchenräumen finden sich Tafeln mit Erklärungen, ein Ansprechpartner steht für Fragen zur Verfügung.

Ein rund zweistündiger Rundgang führt ab 16 Uhr in Kierdorf zu Baudenkmälern und historischen Zeugnissen. Eine Anmeldung bei der VHS ist online erforderlich. www.vhs-erftstadt.de

Frechen

Mit einer stimmungsvollen Wanderung auf der Via Belgica, einst eine der bedeutendsten römischen Handels- und Mitlitärstraßen zwischen Köln und dem Ärmelkanal, macht der Denkmalschutzbeauftragte Egon Heeg den Auftakt in Frechen: Am Samstag, 12. September, führt er von 14 bis 16 Uhr über die Strecke in Königsdorf. Eine Ameldung ist notwendig.

Die Töpferöfen in der Broichgasse stehen am Sonntag, 13. September, um 15 Uhr im Mittelpunkt. Das Handwerk aus dem Mittelalter und der damalige Gebrauch der Öfen wird erläutert.

Das Keramion, Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 1, kann von 11 bis 17 Uhr kostenfrei besucht werden.

Wie war ein Unternehmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts organisiert, ganz ohne E-Mail oder Internet? Auf dem Gelände der ehemaligen Brikettfabrik „Grube Carl” wird diese Frage lebendig beantwortet. Peter Kleinen und Wolfgang Dickopp zeigen ab 13 Uhr auf dem Wolfgang-Giesen-Platz eine Fotoausstellung, die den Wandel vom Fabrikalltag zum heutigen modernen Wohnen eindrucksvoll dokumentiert. Wer tiefer einsteigen möchte, ist bei der Führung der Unteren Denkmalbehörde mit Dr. Daniela Claudia Grögor-Schiemann willkommen: Sie zeichnet den Weg von der Kohle bis zum fertigen Brikett nach. Für diese Führung wird um Anmeldung gebeten.

Das denkmalgeschützte Lindentheater, Lindenstraße 16, lädt ab 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Bei einer Führung mit Vortrag lässt sich das traditionsreiche Kino von einer ganz neuen Seite entdecken. Um ca. 16 Uhr zeigt das Haus außerdem den Dokumentarfilm „Grube Carl – Eine Ära geht zu Ende” von Peter Kleinen, die Ergänzung zum Nachmittag auf dem Fabrikgelände.

Für die Führungen am Samstag sowie bei „Grube Carl” ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl eine Voranmeldung bis zum 31. August erforderlich. Interessierte erreichen die Untere Denkmalbehörde der Stadt Frechen unter 02234/5011411 und 02234/5011736 sowie per E-Mail. Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt, sofern Plätze frei sind. denkmal@stadt-frechen.de

Der Frechener Geschichtsverein lädt anlässlich des Tag des Offenen Denkmals für Samsag, 12. September, 14.30 Uhr, zu einer besonderen Führung auf dem Gelände der Villa Pauli in Königsdorf ein. Ein kurzer Spaziergang führt durch den historischen Park. Die Teilnehmenden erhalten die seltene Gelegenheit, die Villa Pauli und die Hauskapelle zu besichtigen.Der renommierte Lokalhistoriker Prof. Dr. Paul Stelkens wird die Geschichte der Villa und ihrer Erbauer sowie zur Entwicklung der Parkanlage sprechen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Ameldung unter 02234/9371411 oder per E-Mail erforderlich. anmeldung@frechener-geschichtsverein.de

Hürth

Die Untere Denkmalbehörde informiert am Tag des offenen Denkmals in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Hürth über die Bedeutung der römischen Via Agrippa. Die alte Römerstraße zwischen Köln und Trier verlief direkt durch das Stadtgebiet, heute liegt die Luxemburger Straße auf dieser Trasse. Treffpunkt ist der P+R-Parkplatz Hürth-Kiebitzweg um 10:30 Uhr.

Kerpen

Auf Schloss Türnich werden am Tag des offenen Denkmals ab 10 Uhr unter anderem durch Kapelle, Park und Heilpflanzengarten. Zudem ist das Schlosscafé geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Schloss Türnich in Kerpen Copyright: Schloss Türnich/Biogartenmesse

Der Keuschenhof, ein Fachwerkhaus , das ab 1716 erbaut wurde, kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Durch das Gebäude, Heppendorfer Straße 26, werden je nach Bedarf Führungen angeboten.

Pulheim

Die Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden Führungen in Kooperation mit dem Geschichtsverein Pulheim durch die Abtei und die Gedenkstätte, eine Rallye, ein Puppentheater im Kaisersaal, ein Führung durch den Klostergarten und Infostände angeboten. Für die Führungen und das Puppentheater ist eine Anmeldung per E-Mail notwendig. markus.thulin@lvr.de www.abteibrauweiler.lvr.de

Das Rittergut Orr ist auch am Tag des offenen Denkmals geöffnet. Copyright: Förderverein Rittergut Orr

Das Rittergut Orr, Orrer Straße, öffnet von 12 bis 17 Uhr. Das Herrenhaus und der Park können besichtigt werden, es gibt um 12 Uhr eine Matinee mit „Vocal Colorit“ sowie eine Cafeteria. Auf der Obstbaumwiese können je nach Verfügbarkeit Äpfel gepflückt und gekauft werden.

Wesseling

Die Eröffnung des Denkmaltags findet in Wesseling um 11 Uhr im Neuen Rathaus am Alfons-Müller-Platz statt. Nach Grußworten von der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Monika Engels-Welter und der Vorsitzenden des Vereins für Orts- und Heimatkunde, Doris Sinnwell, beleuchtet Wolfgang Drösser in einem Vortrag die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für die Entwicklung Wesselings. Anschließend stehen für die Teilnehmenden ein Rundgang durch den sanierten Alten Bahnhof sowie eine kurze Fahrt mit der Fähre RheinSchwan nach Niederkassel-Lülsdorf und zurück auf dem Programm.