Keine vier Monate nach Beginn der Erdarbeiten hatten Torben Lohbeck und Peter Ehser von der „iDEAL2 Immobilen GbR“ zum Richtfest am zukünftigen Löwenzahn-Karree an der Neustraße in Erftstadt-Gymnich eingeladen. „Bei der Einweihung der Kita haben wir angekündigt, dass als Nächstes geförderte Familienhäuser folgen. Heute steht der Rohbau“, sagte Torben Lohbeck.

Ein Ortsteil bleibe nur lebenswert, wenn es für alle passenden Wohnraum gebe. Für Familien heiße das: ein Haus mit Garten, das man sich auch leisten könne, sagte der Gesellschafter. Keine acht Euro für den Quadratmeter soll die spätere Miete für kinderreiche Familien kosten.

Erftstadt: Warteliste auf eine Sozialwohnung ist lan

„Die Not ist groß“, sagte Ursula Wolf, Leiterin des Amtes Soziales und Migration, das für die spätere Belegung der Häuser verantwortlich ist. Das Amt verzeichne eine hohe Nachfrage nach Sozialwohnungen, denn die Mieten seien für viele nicht mehr bezahlbar. Erftstadt sei mit seiner guten Anbindung an die Autobahnen und seinem Bahnhof außerdem ein gefragter Standort. Insgesamt 291 Menschen habe sie aktuell auf ihrer Liste der Wohnungssuchenden, berichtete Ursula Wolf. Dem würden 261 Wohnungen gegenüberstehen, mit Belegungsrecht durch die Stadt Erftstadt.

Auf dem Baufeld neben der Kita Löwenzahn errichtet die Erftstädter „iDEAL2 Immobilien GbR“ jetzt sieben öffentlich geförderte Einfamilien-Reihenhäuser zur Miete. Die Häuser bieten jeweils 115 Quadratmeter Wohnfläche, fünf Zimmer, ein Dusch- und ein Wannenbad sowie einen eigenen kleinen Garten. Sie werden barrierefrei gestaltet und mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung ausgestattet.

NRW.Bank förderte Projekt in Erftstadt mit über drei Millionen Euro

Das Projekt wird von der NRW.Bank mit über drei Millionen Euro aus der Wohnraumförderung des Landes gefördert. Der Einzug der Familien ist für Sommer 2027 geplant. Im nächsten Bereich des Areals sollen 13 weitere, frei finanzierte Reihenhäuser in zwei Reihen entstehen.

Neben Vertreterinnen und Vertretern von Stadtverwaltung und Politik, unter ihnen der Erftstädter Kämmerer Dirk Knips und der Gymnicher Ortsvorsteher Patrick Morgen, stellte Torben Lohbeck vor allem die Handwerker aus der Region in den Mittelpunkt. Im Zeitplan hätten sie den Rohbau mit der bauleitenden Architektin Ariane Vetter fertiggestellt.

Noch bevor Zimmerer Walter Wolff den althergebrachten Richtspruch mit einem Schluck Schnaps und einem zerschmetterten Glas bekräftigte, hatten sie noch am Dachstuhl gearbeitet, Die iDEAL2 Immobilien GbR mit Sitz in Liblar haben in Gymnich bereits das Seniorenzentrum Mia Casa, die Awo-Kita Löwenzahn und andere Reihenhausprojekte verwirklicht.