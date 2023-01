Hürth-Efferen – Das abgenabelte Stück der Luxemburger Straße zwischen dem Kreisverkehr am Bauhaus und der Beselerstraße wird zunächst provisorisch umgestaltet. Auch die Beschilderung vor dem Kreisel wird so geändert, dass sie deutlicher auf die neue Verkehrsführung über die Umgehungsstraße hinweist. Das soll zur Verkehrsberuhigung des Wohnquartiers westlich der „Lux“ beitragen, aber auch die Gaststätten L’Osteria und Café del Sol auf beiden Straßenseiten leichter erreichbar machen.

Nach der Freigabe der Neubaustrecke der Ortsumgehung Hermülheim (B 265n) wurde auch das 300 Meter lange Stück der Luxemburger Straße von der Durchgangs- zur Gemeindestraße herabgestuft. Hinter der Beselerstraße wurde die frühere Bundesstraße abgebunden, dort kann man nur nach links ins Wohngebiet abbiegen. Die Anwohner dort klagen seitdem über fehlgeleitete Autofahrer und Schleichverkehr.

Hürth-Efferen: Neue Markierungen und Verkehrsschilder sollen den Autoverkehr umlenken

Die Umgestaltung soll laut Beschluss des Verkehrsausschusses zeitnah mit einfachen Mitteln wie Fahrbahnmarkierungen und Beschilderung umgesetzt werden. Größere Baumaßnahmen sind vorerst nicht vorgesehen. Als Sofortmaßnahme ist geplant, die Leitschwellen in der Fahrbahnmitte zu entfernen. Besucher des Café del Sol können dann vom Parkplatz nach links auf die Luxemburger Straße abbiegen und über den Kreisel am Bauhaus zur Umgehungsstraße und weiter in Richtung Köln fahren.

Verschwinden wird die Verkehrsinsel im Bereich der Zufahrt zur L’Osteria, so dass Autofahrer von der „Lux“ auch nach links auf den Parkplatz abbiegen können. Der Betreiber hat nach Angaben der Stadtverwaltung zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen. Die breite Rechtsabbiegespur zur L’Osteria wird künftig teilweise als Fahrradabstellfläche genutzt. Vor der Beselerstraße wird eine Wendemöglichkeit markiert. Dort können Autofahrer, die sich verfahren haben, drehen, zum Kreisel zurück- und über die Ortsumgehung weiterfahren, anstatt in das Wohnquartier abzubiegen und sich dort einen Schleichweg in Richtung Köln zu suchen.

Efferen: Breite Radspuren sollen Tempo herausnehmen

Für den Radverkehr werden auf beiden Straßenseiten Streifen auf der Fahrbahn markiert. Das verringert den Straßenquerschnitt, die Verkehrsplaner gehen davon aus, dass dadurch auch langsamer gefahren wird.

Im Verkehrsausschuss fanden die Entwürfe einhellige Zustimmung. Der Straßenabschnitt erhalte durch die Maßnahmen einen „innerörtlichen Charakter“, so CDU-Sprecher Rüdiger Winkler. Das werde zur Verkehrsberuhigung im Wohnviertel an der Beselerstraße beitragen.

Langfristig ist geplant, den kompletten Straßenabschnitt zu überplanen und auch für Fußgänger attraktiver zu machen. Unter anderem sollen die Straßenränder begrünt werden. Einen Zeitplan gibt es dafür laut Verwaltung aber nicht.