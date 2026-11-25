Ein jeckes Jubiläum, bekannte Bands wie Kasalla und die Domstürmer sowie ein singender Bürgermeister vor zahlreichem Publikum: Mit einem bewegenden Abend hat die KG Knollebuure Blatzheim 1982 am vergangenen Samstag ihre 44. Novembersitzung veranstaltet, die mit 2000 Gästen seit Wochen ausverkauft war. Diese fand zum 24. Mal im großen Festzelt (mit Maßen von 70 mal 25 Metern) mit angrenzendem Vorzelt (60 mal 15 Metern) in Blatzheim statt.

82 Sitzungen

Unter Berücksichtigung der anderen Sitzungen im Verlauf der vergangenen Sessionen war es sogar schon die 82. Sitzung seit Bestehen der Gesellschaft.

Die Erfahrung macht sich bemerkbar, versteht es doch Hans-Peter Schneppenheim, 1. Vorsitzender und Literat der Gesellschaft, immer wieder ein Programm zusammenzustellen, das die Menschen absolut von den Stühlen reißt. So konnte er auch in diesem Jahr in gewohnt souveräner Weise, in der Zeit von 14.30 bis 22. Uhr, ein Highlight nach dem anderen präsentieren.

Für die perfekte musikalische Begleitung der sieben mitreißenden Stunden sorgte Michael Gilcher mit der Thomas Arens Combo. Ein beeindruckendes Bild war gleich zu Anfang der Einmarsch des Elferrats mit dem ganzen Stolz der KG Knollebuure, ihren Kinder- und Jugendtanzgruppen, die ihre Sessionstänze präsentierten.

Respekt als Sessionsmotto

2000 Jecke im Zaum zu halten, ist nicht leicht, Schneppenheim konnte es. Das Sessionsmotto des Kerpener Karnevals 2026/2027 lautet nämlich: „Fiere met Hätz un Respekt.“

Und den Respekt forderte er in seiner ruhigen Art ein, wenn er die Auftritte der Redner Guido Cantz, Volker Weininger und Martin Schopps ankündigte. Der war davon sichtlich beeindruckt: „Es ist schon eine großartige Leistung, in einem so großen Zelt dem Künstler zuzuhören! Vielen Dank dafür!“, rief er den Menschen zu.

Der Bürgermeister singt

Das Dreigestirn der Session 2027. Copyright: Petra Nova

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt des Stadtdreigestirns. Das wurde mit einer Abordnung des Kerpener Festkomitees und seinem temperamentvollen Präsidenten, Jürgen Mein, sowie der Tanzgruppe der KG Knollebuure euphorisch empfangen. Bürgermeister Thomas Jurczyk verblüffte alle mit seiner dynamischen Rede.

Mit „Erst ich, dann Ihr!“ forderte er die 2000 Jecken zum Singen des Höhner-Klassikers „Viva Colonia“ auf. „Da simmer dabei“, sang er, das Publikum: „Dat is prima“. Anlehnend an das Kerpener Karnevalsmotto appellierte er, auch nach den Karnevalstagen einander mit Respekt zu begegnen.

Das jüngste Dreigestirn

Die Vorstellung des Stadtdreigestirns des Festkomitees Kerpen, das zum 4. Mal seit Bestehen des Vereins von der KG Knollebuure gestellt wird, übernahm Präsident Jürgen Mein. Das tat er mit großer Freude, verbindet ihn doch mit Hans-Peter Schneppenheim eine langjährige Freundschaft.

Es ist das jüngste Dreigestirn; allen dreien war ihre Begeisterung anzusehen: Andrè Harseim (34), Prinz Andrè, Marc Janes (33), Jungfrau Jana und Christian Zepp (29), Bauer Chris.

Auch neu in dieser Session: Das Dreigestirn wird von einer Adjutantin begleitet: Rebecca Fröschen. „Rebecca ist ein belebendes Element in unserem Verein“, sagt Hans-Peter Schneppenheim. Sie begleite jede Veranstaltung und engagiere sich mit viel Herzblut.

Star an der Violine

Für das musikalische Beben im Zelt sorgten die Bands „Kasalla“, „Domstürmer“, „Bläck Föös“, „Rabaue“ und „Paveier“. Die Tanzgruppe „Grün-Weiße Funken vom Zippchen“ aus Kölsch-Büllesbach bewies mit ihrer Choreographie ihre Freude am Tanzen.

Eine absolute Überraschung war „Lidia Streifling“. Die Violinistin beschenkte die KG Knollebuure zu ihrem 44. Jubiläum mit einem Streifzug durch das Liedgut ihrer bestehenden Jahre. „Es war ein absolut emotionaler Abend. Alle Künstler haben ihr Maximum gegeben, und wir hatten aufmerksame Zuschauer“, sagte Sitzungspräsident Hans-Peter Schneppenheim am Morgen danach.