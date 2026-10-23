Ein neues Ziel für „mobie“: Der On-Demand-Bus der REVG fährt ab dem 1. November von Pulheim auch das St.-Katharinen-Hospital in Frechen an. Das Krankenhaus sei mit dem „mobie“ künftig auch zu Zeiten erreichbar, in denen keine reguläre Busverbindung besteht.

Mit der Erweiterung komme die Stadt Pulheim einem ausdrücklichen und schon lange bestehenden Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach, teilt die REVG mit. Den entsprechenden Beschluss hatte der Ausschuss für Tiefbau und Verkehr der Stadt Pulheim Ende September gefasst.

„Bereits heute nutzen monatlich rund 570 Fahrgäste in Pulheim das On-Demand-Angebot. Mit der Anbindung des Krankenhauses im Nachbarort Frechen wird der Bedarfsverkehr noch attraktiver“, freut sich Celina Jaschke, Referentin für alternative Mobilitätsangebote der REVG.

Buchung per App oder Telefon, Rabatt mit Deutschlandticket

Fahrten können über die App „rufmobil.nrw“ oder telefonisch während der Öffnungszeiten der REVG-Fahrgastcenter gebucht werden. Es gelte der landesweite Luftlinientarif für On-Demand-Verkehre mit einer Grundgebühr und einem Preis je Luftlinienkilometer, erläutert die Verkehrsgesellschaft. Wer ein Deutschlandticket hat, fährt zum halben Preis. Bei Anschlussfahrten mit dem eezy.nrw-Tarif oder einem Bartarif-Ticket wird ein Rabatt von 30 Prozent gewährt.

„mobie“ fährt in Pulheim seit April 2023. Das Angebot funktioniere nach dem Prinzip eines digitalen Rufverkehrs, der das reguläre Busangebot ergänzt, so die REVG. Besteht zum gewünschten Zeitpunkt keine passende Linienverbindung, holt ein „mobie“-Fahrzeug die Fahrgäste an einem nahegelegenen Haltepunkt ab und bringt sie ohne festen Fahrplan oder Linienweg zu ihrem Ziel.

Die Plattform „rufmobil.nrw“, über die man auch Fahrten mit dem „mobie“ bestellen kann, wurde laut REVG im Rahmen der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive NRW umgesetzt und durch das Verkehrsministerium finanziell unterstützt. Auch das Betriebskostendefizit des On-Demand-Verkehrs in Pulheim werde durch das Ministerium gefördert. Weitere Informationen zu Buchung und Tarif findet man im Internet. (rtz)

www.revg.de/mobie-pulheim.html