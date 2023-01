Wesseling Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Berzdorf beginnt

Wesseling-Berzdorf – In Kooperation mit Netcologne beginnt im Gewerbegebiet Berzdorf der Glasfaserausbau. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Bereits seit einigen Jahren setzt sich die Stadt für den Glasfaserausbau ein. Seit 2015 liegen im gesamten Stadtgebiet Glasfaserleitungen bis zu den grauen Kästen am Straßenrand, diese Glasfaseranschlusstechnik nennt sich FTTC, kurz für „fibre to the curb“. Dabei wird die Glasfaser zwischen der Ortsvermittlungsstelle und dem Anschluss des Straßen- oder Netzverteilers auf dem Bürgersteig verlegt.

Glasfaser verläuft direkt in die Gebäude

Bei den aktuellen Ausbauarbeiten in den Gewerbegebieten Berzdorf und Eichholz wird die Glasfaser bis in die Gebäude geführt, hier also mit FTTB, „fibre to the building“. So soll ein stabiles und für Störungen wenig anfälliges Netz mit Bandbreiten von bis zu zehn Gbit/s garantiert werden, so die Verwaltung.

Rund vier Kilometer Glasfaserkabel werden in den beiden Gewerbegebieten im Tiefbau von der Firma Westnetz verlegt und dann durch Netcologne an die Gewerbebetriebe angeschlossen.

Bürgermeister Esser: "Schnelles Internet stärkt Wesseling als Wirtschaftsstandort"

„Schnelles Internet stärkt Wesseling als Wirtschaftsstandort und kann für Unternehmen klarer Wettbewerbsvorteil sein“, sagt Bürgermeister Erwin Esser. Im Gewerbegebiet Eichholz seien die Ausbauarbeiten bereits abgeschlossen. Die letzten Unternehmen würden derzeit an das Netz angebunden.

In Berzdorf sei es allerdings mehrfach zu Verzögerungen gekommen, denn: „Mitten in der Planungsphase hat uns Corona überrascht, und die Kapazitäten im Tiefbausektor waren stark begrenzt“, erklärt Hubert Horst, Netzplaner bei Westnetz. Nun rollen die Bagger jedoch auch in Berzdorf.

Anschluss für Mieter und Eigentümer noch möglich

Für Mieter und Eigentümer sind der Ausbau und die Objektanbindung kostenfrei, sofern eine Partei im Haus das Glasfasernetz nach Fertigstellung nutzen möchte und die jeweiligen Eigentümer die Hausanbindung gestatten. Für Berzdorf ist schnelles Handeln erforderlich. Solange die Bagger arbeiten, könne nach einer Prüfung noch eine kostenfreie Anbindung möglich sein, so die Stadtverwaltung.

Informationen gibt es für Geschäftskunden von Netcologne, 0221/2222995, netcologne.de/business, und von Ulrike Belling im Rathaus, 02236/701475 oder per Mail (ubelling@wesseling.de).