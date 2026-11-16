Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 ist am Samstagabend an einem LKW der Kraftstofftank aufgerissen worden. Mehrere hundert Liter Diesel sind dabei ausgelaufen und die Freiwillige Feuerwehr Königswinter war für mehrere Stunden im Einsatz.

Pkw kollidiert mit Sattelzug bei Bad Honnef

In Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe von Bad Honnef-Hövel kollidierten ein Pkw und ein Sattelzug miteinander. Das Auto war kurz hinter dem Rastplatz Logebach seitlich in den Lkw gefahren, wobei der Tank aufriss. Über 250 Meter verteilten sich Trümmerteile und Diesel auf der Fahrbahn. Der Lkw – mit leeren Kisten beladen – kam im Grünstreifen zum Stehen.

Feuerwehr fängt Treibstoff auf und holt Spezialkräfte

Um 20:41 Uhr wurde die Löscheinheit Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königwinter auf die A3 gerufen. Die ersten Kräfte am Unfallort begannen damit, weiterhin austretenden Treibstoff aufzufangen. Die beiden Insassen des Pkw wurden durch den Rettungsdienst versorgt: Sie wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr rief die Löscheinheit Bockeroth hinzu – mit Gerätewagen und Spezialausrüstung für Umweltschutz. Denn der Treibstoff war nicht nur auf die Fahrbahn sondern auch ins Erdreich gelangt. Zudem wurde ein Abwasserschacht verunreinigt.

Wasserbehörde hinzugerufen

Zur Abklärung wurde die Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises gerufen. Die Feuerwehr sperrte zwei Fahrspuren und stellte den Brandschutz sicher. Die Kräfte der Einheit Bockeroth pumpten mehrere hundert Liter aus dem beschädigten Tank ab. Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter endete der Einsatz nach mehr drei Stunden. Die Autobahnmeisterei übernahm im weiteren Einsatzverlauf die Absicherung. Nachdem der Einsatz beendet war, wurde die Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen gereinigt.

Personen in Pkw eingeschlossen. Copyright: Feuerwehr Königswinter

Vier Insassen befreit

Bereits am späten Freitagabend waren die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Ein Pkw war auf der Zufahrtstraße zum Hotel Petersberg in Königswinter in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt.

Technische Rettung am Hang

Vier eingeschlossene Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreien werden. Alle Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war gemeinsam mit dem Rettungsdienst – vier Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug – um 23:07 Uhr zu dem Verkehrsunfall gerufen worden. Der Pkw war unterhalb der Straße zwischen mehreren Bäumen auf der Beifahrerseite zum Liegen gekommen. Die Feuerwehr sicherte das verunglückte Fahrzeug, damit es nicht weiter den Hang hinunter rutschen konnte, und leitete anschließend umgehend die technische Rettung ein. Zur Befreiung der Insassen wurde die Heckklappe des Fahrzeugs mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts entfernt.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Um 23:43 Uhr waren alle Personen aus dem Fahrzeug befreit worden. Die Einsatzstelle wurde während der Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr umfangreich ausgeleuchtet. Der Einsatz endete um 0:26 Uhr beendet. Die Polizei Bonn hat laut Mitteilung der Feuerwehr Königswinter die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. (va)