Neue Fußgängerbrücke am Bahnhof eingehoben

Für die Bauarbeiten am Bahnhof in Bad Honnef ist es ein Meilenstein: Die neue Fußgängerbrücke ist in den vergangenen Tagen eingehoben worden. 19,9 Meter lang und 18,5 Tonnen schwer ist das Brückenteil. Auch die Treppen als direkte Verbindung zwischen den Bahnsteigen und der Brücke wurden inzwischen eingepasst. Für einen barrierefreien Zugang müssen sich Bürgerinnen und Bürger allerdings gedulden. Für die beiden geplanten Aufzüge konnten zwar bereits die Aufzugsschächte hergestellt werden. Wie die Stadt Bad Honnef jedoch mitteilt, werden die Aufzüge erst im ersten Halbjahr 2027 eingebaut.

Neubau des Haltepunkts als zentraler Verknüpfungspunkt

Der Haltepunkt Bad Honnef ist Teil der Korridorsanierung der Deutschen Bahn zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Mit dem Dezember-Start können Reisende die Strecke nutzen, müssen aber die eingeschränkte Zugänglichkeit einkalkulieren. Erst wenn die Aufzüge in Betrieb gehen, wird der Bahnhof vollständig barrierefrei erreichbar sein. Während die meisten Stationen modernisiert und umgebaut werden, wird der Bahnhof in Bad Honnef neu gebaut. Etwa 400 Meter nördlich des alten Bahnhofs entsteht so ein zentraler Verknüpfungspunkt für den ÖPNV. Nach dem Neubau können Fahrgäste direkt von der Stadtbahn in Bus und Regionalbahn umsteigen. Auch die Innenstadt von Bad Honnef und die Insel Grafenwerth sollen so direkt an die Schieneninfrastruktur angeschlossen werden.

Warum die Brücke so hoch gebaut ist

Die neue Fußgängerbrücke prägt bereits das Bild des künftigen Haltepunkts. Auffällig sind vor ellem die beträchtliche Höhe der Stahlkonstruktion und die steilen Treppenaufgänge. Der Grund dafür liegt in den technischen Anforderungen der elektrifizierten Bahnstrecke. Da die rechte Rheinstrecke mit einer Spannung von 15.000 Volt betrieben wird, müssen Überführungen wie diese mit einem besonderen Sicherheitsabstand gebaut werden. Hinzu kommen die Höhe der Stahlkonstruktion selbst sowie erforderliche Schutzvorrichtungen. Für Fahrgäste, die zwischen den beiden Bahnsteigen wechseln möchten, bedeutet das: Sie müssen zunächst mehrere Meter Höhenunterschied überwinden.

Städtische Brücke über die B 42 soll anschließen

Die Personenbrücke der DB InfraGO verbindet zunächst die Bahnsteige. Ein weiteres Projekt wird unterdessen von der Stadt Bad Honnef umgesetzt. Mit dem Vorhaben wird eine Fußgänger- und Radwegbrücke über die benachbarte Bundesstraße 42 geführt. Beide Bauwerke sollen später miteinander verbunden werden, sodass die städtische Brücke auf dem Höhenniveau der Bahnüberführung anschließen kann. Auch deshalb wurde die aktuelle Bahnbrücke auf diesem Höhenniveau gebaut.

Zeitplan und Übergangslösung für Fußgänger

Ziel des Projekts ist eine direkte Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt/Girardetalle. Die Arbeiten an dieser Fußgängerbrücke liegen laut Stadt im Zeitplan. Aktuell wurden die Fundamente und Stahlbetonstützen, auf die der stählerne Brückenkörper voraussichtlich Ende Februar/Anfang März 2027 montiert wird, fertiggestellt. Diese Bauteile waren zwingend innerhalb der Streckensperrung herzustellen. Bis die Verbindung über die B 42 fertiggestellt ist, müssen Fußgänger aus Richtung Innenstadt weiterhin die bestehende Fußgängerbrücke an der Alexander-von-Humboldt-Straße nutzen.