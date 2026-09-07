Nach Hinweisen auf mutmaßlichen Drogenhandel in Bonn-Castell haben Polizisten und Polizistinnen am Montagmittag einen Verdächtigen verfolgt. Der Mann flüchtete zu Fuß und stürzte über eine Brüstung an der Beethovenhalle mehrere Meter in die Tiefe.

Zuvor hatten Zeugen und Zeuginnen gemeldet, dass ein Mann in dem Bereich mit einem Fahrrad unterwegs sei und Drogen verkaufen würde. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte gegen 12.50 Uhr einen Mann, auf den die Beschreibung passte.

Mutmaßlicher Drogenhandel ins Krankenhaus eingeliefert

Als die Einsatzkräfte den Verdächtigen ansprachen, warf dieser sein Fahrrad zur Seite und rannte davon. Ein ihm nacheilender Polizist befand sich laut der Mitteilung unmittelbar hinter dem Mann, als dieser über die Brüstung stürzte.

Der Mann, dessen Identität zunächst nicht feststand, zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In seiner Jacke fanden die Einsatzkräfte größere Mengen Heroin, Kokain und Haschisch sowie einen größeren Bargeldbetrag. Die Kölner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Geschehen übernommen. (red)