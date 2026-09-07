Ein 38-jähriger Kölner hat am Samstagmittag (5. September) in Müngersdorf eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Im Auto der 31-Jährigen saßen ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder.

Frau fuhr in Schlangenlinien durch Müngersdorf

Zeugen und Zeuginnen war die unsichere Fahrweise der Frau aufgefallen. Sie berichteten der Polizei über den Notruf von Schlangenlinien und Beinaheunfällen. Noch bevor ein Streifenwagen eintraf, nutzte der 38-Jährige gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Alter Militärring/Aachener Straße eine Gelegenheit.

Als die 31-Jährige an einem Zebrastreifen hielt, öffnete der Mann die Fahrertür und zog den Zündschlüssel ab. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 2,4 Promille.

Führerschein und Auto sichergestellt – Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 31-Jährige mit ihren Kindern im Ruhrgebiet aufgebrochen, um Verwandte in der Nähe von Köln zu besuchen. Die Polizei ließ ihr auf der Wache eine Blutprobe entnehmen und stellte ihren Führerschein und das Auto sicher. Auch das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

Das Fahrzeug wies zudem frische Beschädigungen auf. Woher diese stammen und ob die Frau unterwegs Unfälle verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 4 zu wenden. (red)