Sankt Augustin – Mit einem spektakulären Transport eines doppelstöckigen Bahnwagens bereitet die Bundespolizei am Dienstag (26. November) eine Übung in Sankt Augustin vor. Die Bundespolizei hat ihn zu Trainingszwecken erworben, denn nicht nur auf der An- und Abfahrt zu Fußballballspielen kann es in den Bahnen zu Krawallen kommen.

Das Schulungsobjekt wird auf dem Gelände in Sankt Augustin seinen Standort haben. Der 46 Tonnen schwere Waggon auf dem Schwertransporter muss eine Straßenbahnunterführung passieren. Der Laster kommt jedoch mit seiner Ladung nicht durch: Er ist insgesamt zu hoch. Deshalb wird durch die Deutsche Bahn AG unterhalb der Unterführung ein Behelfsgleis auf den Straßenbelag montieren.

Bundesgrenzschutzstraße mehrere Stunden gesperrt

Der Doppelstockwagen wird anschließend auf die Schienen gesetzt und langsam unter der Unterführung hindurchgeschoben. Dabei wird, neben dem Equipment der beauftragten Firma, auch die Ausstattung der Technischen Einsatzhundertschaft der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin zum Einsatz kommen.

Die Bahn erhält polizeiliche Unterstützung mittels Kränen und Beleuchtung. Copyright: Stefan Villinger

Die Bahn erhält polizeiliche Unterstützung mittels Kränen und Beleuchtung. Anschließend wird der Wagen wieder auf dem Schwertransport aufgeladen und weiter zur Bundespolizei transportiert. Für diesen nicht unerheblichen Aufwand wird die Bundesgrenzschutzstraße voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt.

Der Doppelstockwagen erweitert das Aus- und Fortbildungsangebot der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich und ermöglicht auch den weiteren Standort ansässigen Dienststellen, wie der GSG 9 und der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, eine realitätsnahe Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so die Bundespolizei in einer Mitteilung.

Überwachung der An- und Abreise von Fußballfans

Die Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin werden regelmäßig zur Überwachung von Bahnanlagen, Bahnhöfen und Zügen eingesetzt, häufig anlässlich der An- und Abreiseüberwachung von Fußballfans oder Demonstrationsteilnehmern.

Der 46 Tonnen schwere Waggon auf dem Schwertransporter unterwegs zum Polizeigelände. Copyright: Stefan Villinger

Der Doppelstockwagen wurde von der Deutschen Bahn Regio, einer Tochterfirma der Deutschen Bahn AG, im Nahverkehr eingesetzt und stand zuletzt in Mukran/Rügen auf dem „Abstellgleis“ und wurde für die Bundespolizei aufgearbeitet und neu lackiert.