Sankt Augustin – Was nutzen die besten Argumente, wenn sie keiner versteht? Bei den Sitzungen im Sankt Augustiner Ratssaal ist das mittlerweile Tradition. Die Mikrofonanlage stammt wohl noch aus den Zeiten, als das Fax erfunden wurde. CDU-Ratsfrau Claudia Feld-Wielpütz platzte deswegen der Kragen. „Ich verstehe hier gar nichts“, meinte sie, als Grünen-Ratsmitglied Thomas Pätzold seinen Sorgen zum Thema Neuanpflanzungen von Bäumen vortrug. Das Mikrofon fiel sekündlich aus, wenn Töne herauskamen, erinnerten sie eher an experimentelle Jazzmusik.

Neu ist das Problem nicht. Schon seit Jahren wird erfolglos an der schnurlosen Mikrofonanlage herumgedoktert. Zum Glück hat Bürgermeister Max Leitterstorf ein klare Stimme, die zur Not auch ohne Technik den Saal beschallen kann. Als SPD-Fraktionschef Marc Knülle erklären wollte, wieso in Ausschüssen die Mehrzahl der stimmberechtigten Teilnehmer Mitglied des Rates sein müssen, konnte dem akustisch ebenfalls kaum einer folgen. Schade.

Kaputte Lautsprecheranlage: Landtagsabgeordneter Metz konnte einem leid tun

Leid tun konnte einem geradezu Grünen-Fraktionsvorsitzender Martin Metz, der auch Mitglied des Landtages ist. Er weiß, dass bei einer guten Rede auch die Tonlage gesenkt und angehoben werden muss, um beim Zuhörer Dramatik zu erzeugen. Das wurde jedoch von der Technik komplett zunichte gemacht, als er über die Zuordnung der Zuständigkeiten der Dezernate sprach. Man konnte dankbar sein, wenn man überhaupt etwas verstand zwischen den Aussetzern der Technik.

Das könnte Sie auch interessieren:

Prozess startet in Bonn Anzeige Kinderklinik Sankt Augustin klagt gegen Uniklinik und Land NRW

Hilfskonvoi Anzeige Sankt Augustiner Verein schickt Feuerwehrauto und Müllwagen in die Ukraine von Markus Peters

Sankt Augustin Anzeige Stadt und Kirchen werben für den Ehrenamtstag von Markus Peters

Fragen der Ratsmitglieder während der Sitzung an die Verwaltung arteten in sportliche Aktion aus. Mikrofone fielen aus, schnell wurde Ersatz von Tisch zu Tisch gereicht. Und das nicht nur einmal.

Sankt Augustin: Im Technischen Rathaus funktionieren die Mikrofone

Demokratie lebt von der Diskussion und dem Austausch von Argumenten. Allerdings sollten dazu die Grundvoraussetzungen stimmen. Die Ratsmitglieder in Sankt Augustin sind meinungsfreudig.



Wolfgang Köhler von der Fraktion der Unabhängigen brachte das zuletzt schmunzelnd auf den Punkt, als ein Diskussion wieder ausartete: „Eigentlich wurde doch schon alles gesagt – allerdings nicht von allen.“ Zum Glück war diese Sitzung im Saal des Technischen Rathauses. Dort funktionieren die Mikrofone zum Glück.