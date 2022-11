Auf der A61 in Richtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Bergheim und Bergheim-Süd ist ein Lkw ins Schleudern geraten und umgekippt.

Auf den Autobahnen in Köln und der Region kann es am Montagmorgen aufgrund eines Lkw-Unfalls auf der A61 zu erheblichen Verzögerungen und Staus im Berufsverkehr kommen.

Gegen 0.55 Uhr war ein Lkw auf der A61 in Richtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Bergheim und Bergheim-Süd aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten.

Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer habe aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, der Lkw sei auf die Seite gekippt und quer auf der Fahrbahn liegengeblieben. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Feuerwehrleute konnten ihn mit Leitern aus dem Führerhaus befreien. Weil der Verdacht bestand, dass er betrunken war, ordnete die Polizei nach Angaben eines Sprechers eine Blutprobe an.

A61 bei Köln: Sperrung nach Lkw-Unfall

Bei dem Unfall wurde der Tank aufgerissen. Hunderte Liter Diesel liefen aus. Nach Angaben der Feuerwehr nahmen sie den Kraftstoff mit Bindemittel auf. Die Untere Wasserbehörde untersuche den Unfallort ebenfalls, da der Diesel auch in den angrenzenden Grünstreifen gelaufen sei. Mit der Bergung wurde ein Spezialunternehmen beauftragt.

Die A61 in Fahrtrichtung Koblenz bleibt nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich mindestens bis zum Mittag voll gesperrt. Die Autobahnpolizei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Bergheim von der Autobahn ab. Der Verkehr staut sich am Morgen zwischen acht und 15 Kilometer um die Unfallstelle. Es kommt zu Verzögerungen von über einer Stunde. Außerdem warnt die Polizei vor Personen auf der Fahrbahn. (red/dpa)