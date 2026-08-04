Der Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen ist für dieses Jahr auf den 27. August festgelegt. Für zahlreiche Kinder und ihre Eltern markiert der erste Schultag den Beginn einer neuen Phase im Leben. In NRW wird jedes Kind schulpflichtig, das sein sechstes Lebensjahr bis zum 30. September vollendet, mit Wirkung zum 1. August des jeweiligen Jahres.

i Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links (mit * gekennzeichnet) erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt. Erfahren Sie HIER mehr über Affiliate Marketing. Hinweis: Preise, Aktionen und Rabatte in Onlineshops sind ständig in Bewegung. Daher können wir keine einhundertprozentige Garantie für deren Aktualität in unseren Artikeln geben. Beim Klick auf die Links stimmen Sie der Datenverarbeitungen der Affiliate-Partner zu. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung.

Mein Kind geht in die Schule

Im Vorfeld des Schulanfangs stehen Eltern vor einer bedeutenden Überlegung: der Auswahl des richtigen Tornisters. Hierbei sind Merkmale, wie die Verarbeitungsqualität, ergonomische Aspekte und die Optik von entscheidender Bedeutung. Der Hersteller Step by Step ist für sein Sortiment an qualitativ erstklassigen Schultaschen bekannt.

Amazon gewährt aktuell, pünktlich zum bevorstehenden Schulbeginn, Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent auf die Schultaschen dieses Herstellers. Außer den Tornistern selbst gibt es auf der Produktübersicht der Marke bei Amazon auch zusätzliche Schulartikel zu kaufen, wie zum Beispiel Federtaschen, Sportbeutel und Getränkeflaschen.

-15% auf Step by Step Basis Schulranzen-Set „Green Geometrics“, 4-teilig

-17% Rabatt auf Step by Step Giant Schulranzen-Set „Sweet Unicorn Nuala“, 5-teilig

Mega STEP BY STEP Sonderaktion

Verschiedene Ausführungen sind Teil der Sonderaktionen. Das fünfteilige „Giant Schulranzen-Set“ ist zum Beispiel für 109,50 Euro verfügbar, zusätzlich kann ein 10-Euro-Coupon genutzt werden. Preisreduzierungen werden auch für das vierteilige „Basis Schulranzen-Set Green Geometrics“ mit einem Abschlag von 15 Prozent angeboten. Das fünfteilige „Giant Schulranzen-Set Sweet Unicorn Nuala“ ist um 16 Prozent billiger und für das fünfteilige „Schulranzen-Set Space Mermaid Delia“ wird ein Rabatt von 11 Prozent gewährt.

Das passende Zubehör zum Schulranzen-Set

Darüber hinaus offeriert Step by Step passendes Zubehör, welches in Farbe und Thema mit den Tornister-Designs harmoniert. Hierzu zählen Lunchboxen, Getränkeflaschen, Sammelmappen sowie Neon-Klemmrollen, die eine verbesserte Erkennbarkeit im Verkehr gewährleisten sollen. Ein spezielles Merkmal stellen die Magic Mags dar. Das Aussehen des Schulranzens kann durch diese magnetischen Elemente persönlich angepasst und immer wieder neu variiert werden.

Außer Step by Step hat Amazon ebenfalls Schultaschen von weiteren namhaften Herstellern im Programm. Darunter finden sich zum Beispiel Ergobag, Satch sowie Herlitz. Die derzeitigen Aktionen bieten Eltern die Chance, beim Erwerb der Schulausstattung Geld zu sparen, ohne dabei Abstriche bei der Güte machen zu müssen.

Der erste Schultag – ein Moment, der alles verändert

Es gibt Tage, die man nie vergisst. Der erste Schultag gehört zweifellos dazu – nicht nur für die Kinder, die mit ihrer Schultüte unterm Arm aufgeregt in eine völlig neue Welt stolpern, sondern auch für alle Eltern, die in diesem Moment spüren, wie schnell die Zeit vergeht.

Zwischen Aufregung und Nervenflattern

Kein anderer Tag markiert so deutlich den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Mit dem Betreten des Klassenzimmers endet die unbeschwerte Kitazeit und ein langer Weg beginnt – voller neuer Eindrücke, erster Freundschaften und dem Gefühl, endlich „groß" zu sein. Die Aufregung am Morgen ist dabei fast greifbar: glänzende Augen, zitternde Hände beim Auspacken der Schultüte und ein Lächeln, das zwischen Stolz und echter Angst pendelt.

Warum dieser Tag so prägend ist

Der erste Schultag legt das Fundament für die gesamte Schullaufbahn – und weit darüber hinaus. Studien zeigen immer wieder, dass frühe Erfahrungen mit Bildung maßgeblich beeinflussen, wie Kinder später dem Lernen gegenüberstehen. Ein gelungener Start schafft Vertrauen, Neugier und den Mut, auch schwierige Herausforderungen anzunehmen. Umgekehrt können negative Erlebnisse an diesem ersten Tag lange nachwirken.

Ein Tag, der für immer bleibt

Jahrzehnte später werden die meisten Menschen noch genau wissen, wie sich dieser Morgen angefühlt hat. Der Geruch der neuen Schultasche, der Name der Lehrerin, der beste Freund, den man zufällig am Pausenhof kennengelernt hat. Der erste Schultag ist mehr als ein Datum im Kalender – er ist der Startschuss in eine Welt voller Möglichkeiten. (red)

Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.