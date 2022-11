Köln – Die Zeit ist eindeutig wieder reif für internationale Auftritte des 1. FC Köln. Spätestens die emotionsgeladenen Bilder nach dem wuchtigen 4:1-Erfolg in Augsburg reißen jeden FC-Fan mit. Fahnen schwenkend vor ihrem jubelndem Anhang schürten Doppelpacker Anthony Modeste und seine Teamkollegen nur noch mehr die Vorfreude auf eine Rückkehr nach Europa.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die glänzende Tabellensituation der Kölner tut dann noch ihr Übriges: Platz sechs und alles in der eigenen Hand. Am Samstag wartet das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg, bevor es zum Abschluss nach Stuttgart geht.

„Jetzt traue ich dem Effzeh ALLES zu“

Eine gute Zeit, um FC-Fan zu sein. Entsprechend positiv gibt sich die Fan-Community auch im Netz. Für den Großteil ist die Sache ohnehin schon entschieden: „Europa!!! Ich glaube es immer noch nicht....“, kommentiert ein FC-Fan den Sieg beim FCA unter einem Tweet des 1. FC Köln unmittelbar nach der Partie. „Jetzt traue ich dem Effzeh ALLES zu“, schreibt ein anderer.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Egal, was bei rauskommt... aber es wird die Champions League“

Auf Instagram wird nach dem FC-Triumph im Grunde nur noch mit lustigen Sprüchen abgewogen, ob es die Europa League, oder doch die Champions League wird. „Die oben spielen noch alle gegeneinander. Am letzten Spieltag in Stuttgart machen wir die Champions League klar“, geht es mit dem einen Fan durch. „In Deutschland schlägt uns keiner mehr, drum hol den AC Mailand her“, stimmt ein anderer Fan an. Den humorvollsten Überblick behält vor allem dieser Kommentar: „Jungs, scheiß egal, was bei rauskommt... aber es wird die Champions League“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommentar nach dem FC-Sieg in Augsburg Anzeige Steffen Baumgart hat ein Wunder bewirkt von Christian Löer

Konkurrenten patzen Anzeige So schafft es der 1. FC Köln jetzt in den Europapokal von Olivier Keller

1. FC Köln überragt in Augsburg Anzeige Steffen Baumgart fehlen vor Begeisterung die Worte von Christian Löer

Grundsätzlich sind sich aber alle einig: Die Saison der Kölner ist schon jetzt ein großer Erfolg. Egal, wohin die Auswärtsreisen am Ende führen. „Egal wie es endet, ob Champions League, Europa League, oder Conference... Wir singen Europa Pokaaaaal“, so der Tenor, wohlwissend, wem der Dank neben den Spielern ebenso gebührt: „Wunderbar, das ist ein Wahnsinn, was die Mannschaft auf den Platz bringt. Danke Trainer.“

Unterdessen sorgen zahlreiche andere Reaktionen von FC-Fans unter den FC-Tweets weiter für Stimmung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung