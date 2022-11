Freiburg – Der 1. FC Köln verlor am Sonntagabend mit 0:2 beim SC Freiburg. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielten Woo-Yeong Jeong die Treffer für überlegene Freiburger. Die FC-Profis in unserer Einzelkritik.

Marvin Schwäbe 2,5

Verhinderte mit einer doppelten Rettungstat gegen Doan und Gregoritsch den frühen Rückstand. Bei den Gegentoren chancenlos.

Benno Schmitz 4,5

Gewann in Durchgang eins nur jeden vierten Zweikampf. Gab der Viererabwehrkette auch nach der Pause keine Sicherheit.

Luca Kilian 5

In dieser Verfassung ein Sicherheitsrisiko. Sah vor dem 0:1 nur die Hacken von Gregoritsch und konnte ihm nicht folgen. Unterlief gleich mehrere Flanken – auch beim 0:2.

Nikola Soldo 5

Glich anfangs fehlende Schnelligkeit noch durch gutes Stellungsspiel aus. Doch das funktioniert nicht immer, kam gegen Torschütze Jeong nicht hinterher.

Kristian Pedersen 4

Hat mehr Spielpraxis und war noch der sicherste Kölner Verteidiger – was allerdings nicht schwierig war. Rettete einmal gegen Doan mit perfekter Grätsche. Beim 0:2 mit in der Verlosung.

Eric Martel 3,5

Wurde zu Beginn ein paar Mal abgekocht. Kam gegen Günter vor dem 0:2 zu spät. Was Einsatz und Laufbereitschaft angeht, war er noch der beste Kölner.

Ellyes Skhiri 4

Der Maskenmann hatte die beste FC-Chance im ersten Durchgang, geriet bei seinem Schuss aus fünf Metern aber in Rücklage. War kein großer Faktor im Kölner Spiel.

Linton Maina 5

Ihm gelang diesmal so gut wie nichts. Blieb fast immer an seinen Gegenspielern hängen. Ausnahme: Setzte kurz vor der Pause einmal Skhiri schön in Szene.

Ondrej Duda 4

Nach stärkeren Auftritten zuletzt schlichen sich in sein Spiel wieder mehrere unkonzentrierte Aktionen ein. War zwar emsig und viel unterwegs, hatte allerdings auch keine großen Szenen.

Florian Kainz 4

Hatte früh die erste FC-Chance, doch Flekken parierte seinen Schuss. Längst nicht so auffällig wie in den meisten Spielen zuvor.

Steffen Tigges (bis 62.) 5

Das war zu wenig. Sendete in der 41. Minute mit einem Kopfball ein Lebenszeichen. Verlor vor dem Gegentor viel zu billig den Ball.

Sargis Adamyan (ab 62.) 4

Ist weiterhin kein Faktor im Kölner Spiel. Strahlt so gut wie keine Torgefahr aus. Schlecht für einen Offensivspieler.