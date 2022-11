Köln – Es sind Szenen, die das FC-Herz höher schlagen lassen: Nach dem Sieg gegen den FC Augsburg stehen die Spieler des 1. FC Köln gemeinsam in der Kabine und singen „Tommi“ von der Kölner Band AnnenMayKantereit. Schunkelnd und mit Kölsch in der Hand singt der Kader samt Trainerstab den mittlerweile schon kölschen Klassiker.

Der 1. FC Köln teilte am Dienstag die Gänsehaut-Momente in einem einminütigen Video mit seinen Fans auf Twitter. Kurz darauf reagierte Henning May, Sänger der Kölner Band, mit einer neuen Textversion des Songs – speziell für den 1. FC Köln.

Es sind Ausschnitte aus dem Staffelfinale der Dokumentationsserie „24/7 FC“, welches am 18. Mai erscheint. Es soll mittlerweile schon eine Art Tradition sein, dass die Spieler gemeinsam den Song von AnnenMayKantereit nach einem Sieg singen. Eine Kooperation mit der Kölner Musikgruppe ist aber wohl nicht geplant, heißt es.

FC-Fan und AMK-Sänger Henning May textet Lied um

Allerdings hat der Sänger von Annenmaykanterei, Henning May, auf das Video des 1. FC Köln reagiert und kurzerhand eine FC-Version von „Tommi“ getextet. Am Dienstagabend veröffentliche May ein Video auf seinem Instagram-Kanal.

In dem Videoclip singt er: „Tommi, ich glaub ich hab Fernweh, vielleicht liegt's am FC und was der gerade dreht. Oder daran, dass man hier in Köln so groß träumen kann. Tommi, ich glaub, irgendwann, steh'n wir in London und dann fängt etwas an, ja und dann, fängt etwas an, irgendwann.

„Aus gegebenem Anlass habe ich eine kleine Variation gemacht“, kommentierte May lässig das Video. Der Sänger ist bekennender Anhänger des 1. FC Köln und zeigt sich immer wieder etwa mit einem FC-Schal. Die knapp eine Minute lange FC-Version von Tommi schloss er mit dem Satz: „Ach, es wär wirklich so schön.“

Auf den 1. FC Köln warten zwei spannende und intensive Wochen. Rechnerisch ist der Einzug in Europas Königsklasse noch möglich. Gemeinsam mit Freiburg, Leipzig und Union Berlin kämpft das Team rund um Trainer Steffen Baumgart um einen Champions-League-Platz. (ph/mab)