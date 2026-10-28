Mit einem 5:0 gegen Union Berlin hat sich der 1. FC Köln am Dienstag (27. Oktober 2026) ohne Mühe für das Achtelfinale im DFB-Pokal qualifiziert. Im Rhein-Energie-Stadion ließen die Kölner dem Konkurrenten aus der Bundesliga nicht den Hauch einer Chance.

Bereits jetzt hat das Team von Trainer René Wagner (38) im Wettbewerb mehr erreicht als in der Vorsaison. Damals war für den FC in der zweiten Runde Endstation, der FC Bayern setzte sich mit 4:1 durch. Mit entsprechender Spannung schauen die Kölner nun darauf, wie es für sie im Pokal weitergeht.

DFB-Pokal: Achtelfinale findet Anfang Dezember statt

Lange warten muss der FC nicht, um zu wissen, mit wem er es als Nächstes zu tun bekommt. Ausgelost wird am Sonntag (1. November 2026) ab 19.15 Uhr in der „Sportschau“ der ARD. Zu diesem Zeitpunkt wird das Bundesliga-Auswärtsspiel der Kölner bei Union, das um 15.30 Uhr angepfiffen wird, knapp zwei Stunden vorbei sein.

Schauplatz der Ziehung ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Durch die Sendung führt Lea Wagner, die Kugeln zieht Markus Gaugisch, Bundestrainer der Handball-Frauen.

Gespielt wird dann wieder auf den Tag genau einen Monat nach der Auslosung: Für den 1. und den 2. Dezember sind jeweils vier Partien angesetzt. Wann genau die einzelnen Spiele stattfinden und welche davon live im Free-TV übertragen werden, soll nach bisheriger Planung in der ersten Novemberwoche festgelegt werden.

In der ersten Runde hatte noch keiner der 18 Bundesligisten die Segel streichen müssen. Das änderte sich in Runde zwei, auch weil mehrere Erstligisten direkt aufeinandertrafen. Am Dienstag schieden unter anderem die SV Elversberg, der HSV und Mainz 05 aus – und mit Union Berlin auch der Kölner Kontrahent. (red)