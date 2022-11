FC-Fans brennen in der Gästekurve jede Menge Pyrotechnik ab.

Stuttgart – Feurige Stimmung in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart: Unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie des 1. FC Köln beim VfB Stuttgart kochten nicht nur die Emotionen hoch. FC-Fans brannten in der Gästekurve dermaßen viel Pyrotechnik ab, dass die Partie einige Momente später angepfiffen werden musste.

FC-Fans brennen in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart Pyrotechnik ab. Copyright: Getty Images

Während der ersten Spielminuten zog der Pyro-Nebel dann langsam über das Spielfeld, behinderte so die Sicht einiger Stadionzuschauer. Auch im TV waren die dicken Schwaden erkennbar, verdunkelten das Spielgeschehen deutlich.



Schiedsrichter Robert Schröder unterbracht kurz die Partie

Während einer Freistoßsituation unterbrach Schiedsrichter Robert Schröder für einen kurzen Moment die Partie, um den Rauch weiterziehen zu lassen. FC-Profi Ellyes Skhiri hatte dem Schiedsrichter offenbar das Zeichen gegeben, dass die dicke Luft auch für die Spieler nicht gerade unproblematisch seien.

Etwa ab der zehnten Minute war der Nebel verschwunden, die Partie konnte weitergehen. Im Verlauf des Spiels waren jedoch immer wieder vereinzelt entzündete Fackeln zu sehen.



Wilde Szenen beim Einlass der FC-Fans

Unterdessen hatte es auch beim Einlass wilde Szenen vor dem Eingang zum Gästeblock gegeben. Der Einlass erfolgte offenbar erst so kurz vor Anpfiff der Partie, dass einige ungeduldige FC-Fans begannen, über die Abgrenzungen zu klettern.

Bilder von Tumulten vor dem versperrten Eingang sind in zwei Twitter-Posts von Journalist Chaled Nahar zu sehen. Er berichtet auch, dass ein Mensch „zusammengeklappt“ sei. (oke)