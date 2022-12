FC-Mittelfeldspieler Kuntz will Kölns Salih Özcan für die türkische Nationalmannschaft

Köln – Salih Özcan ist nicht mehr aus dem Mittelfeld des 1. FC Köln wegzudenken. Seit Wochen trumpft der Ehrenfelder beim Siebten der Bundesliga auf, auch beim 1:0-Sieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt zählte der 24-Jährige zu den herausragenden Akteuren.

Eine beeindruckende Entwicklung, die auch Stefan Kuntz nicht verborgen geblieben ist. Der 59-Jährige und Özcan kennen und schätzen einander aus gemeinsamen Zeiten bei der deutschen U21-Nationalmannschaft – mit dem Höhepunkt im vergangenen Juni: Damals feierten Trainer und Spieler den Gewinn des EM-Titels. „Salih war mein Kapitän bei der U21, ich beobachte seine Karriere weiterhin. Er hat zwischenzeitlich mal stagniert, doch mittlerweile hat er eine tolle Entwicklung genommen, die mich sehr freut. Ich sehe es wie mein holländischer Kollege, der einmal gesagt hat: ,Wir alle hassen Özcan, aber jeder hätte einen Spieler wie ihn gerne in der Mannschaft.’ Salih ist da ein Pitbull, aber abseits des Platzes ein lieber Mensch“, sagt Kuntz dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Derartige Abneigung des Gegners ist in Fußballerkreisen als maximales Lob zu verstehen. Und tatsächlich ist es keine Freude, gegen Özcan zu spielen.

Kuntz wollte Özcan schon für Tokio

Kuntz hätte Özcan auch für die Olympischen Spiele im vergangenen Sommer in Tokio berufen. Doch Özcan sagte ab. „Ich habe verstanden, dass er sich auf den FC fokussieren und seine Chance in Köln nutzen wollte. Das ist ja bei ihm auch aufgegangen“, sagt der Europameister von 1996. Seit September 2021 ist Kuntz Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Und war auf Anhieb erfolgreich. Mit den Türken, die in der WM-Qualifikation vor dem Aus standen, erreichte er auf den letzten Drücker noch die Playoffs. Gegner ist am 24. März Portugal. Eine ambitionierte Aufgabe, zumal auswärts in Porto.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommentar zum FC nach dem 23. Spieltag Anzeige Die Saisonziele ergeben sich von selbst von Christian Löer

1. FC Köln Anzeige Noch ein Jahr Vertrag und in Top-Form: Modeste lässt Köln träumen von Christian Löer

FC-Torhüter Anzeige Timo Horn spricht von Abschied – Baumgart kritisiert Kölner Fans von Christian Löer

Dafür hätte Kuntz am liebsten wieder Salih Özcan aus Köln bei sich. Und tatsächlich erfuhr der „Kölner Stadt-Anzeiger“: Der türkische Fußballverband TFF prüft derzeit, ob ein Verbandswechsel Özcans möglich ist. Sollte das der Fall sein, würde Kuntz ihn nominieren.

Beim Blick in die Statuten erscheint das allerdings äußerst schwierig. Der Weltverband Fifa hat erst September 2020 die Regeln geändert. Es war eine kleine Revolution, die allerdings kaum wahrgenommen wurde. Sogar die Verantwortlichen des DFB hatten die neuen Kriterien für den Verbandswechsel offenbar nicht auf dem Schirm, als Oliver Bierhoff im Frühjahr 2021 dem gerade eingebürgerten Stuttgarter Borna Sosa eine Berufung in die DFB-Auswahl sowie die EM-Teilnahme in Aussicht stellte. Nach Rücksprache mit der Fifa musst der DFB den Plan jedoch aufgeben. Der 24-Jährige hatte bereits zuvor für sein Geburtsland Kroatien in der U21 gespielt und war – wie Özcan beim DFB – bei seinem letzten Einsatz im Nachwuchsteam schon älter als 21. Özcan war während der U21-EM sogar schon 23. Für Sosa war das bitter – der Linksverteidiger entschuldigte sich öffentlich bei Kroatiens Fußballfans, weil er mit dem Gedanken gespielt hatte, für Deutschland aufzulaufen. Im September debütierte er dann für Kroatiens A-Nationalmannschaft.

Türkei hofft auf Einzelfall-Entscheid

Die Türken hoffen noch auf eine Einzelfall-Entscheidung seitens der Fifa und lassen das prüfen. Özcan hat nur den deutschen Pass. Seine Eltern sind jedoch beide in der Türkei geboren und türkische Staatsbürger.

Auf Anfrage dieser Zeitung wollte Özcan auf das Werben der Türken nicht groß eingehen, das Lob erfreut den Kölner allerdings: „Dass Stefan Kuntz, dem ich viel zu verdanken habe und den ich als Mensch und absoluten Fußball-Fachmann sehr schätze, so über mich spricht, ehrt und freut mich sehr. Gerade genieße ich jede Sekunde mit dem FC und weiß aber auch, wie viel Arbeit wir als Team investiert haben und auch noch investieren müssen. Dafür brauchen jetzt wir unsere ganze Konzentration. Ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, mich auf die nächsten Spiele zu fokussieren und mich nicht von Diskussionen von außen ablenken zu lassen. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aktuell zählt für mich nur der FC.“

Salih Özcan und Stefan Kuntz beim EM-Sieg 2021 Copyright: imago images/MB Media Solutions

Doch sollte Özcan weiterhin so konstant starke Leistungen bringen, könnte der Kölner auch bei der deutschen A-Nationalmannschaft zum Thema werden. Im Zentrum und defensiven Mittelfeld ist das DFB-Team mit Spielern wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka zwar exzellent besetzt, doch mit dem aggressiven Sechser Özcan hätte Bundestrainer Hansi Flick eine zusätzliche Option.

Dass der Kölner mittlerweile diese Zukunftsaussichten hat, war im Frühjahr 2021 gar nicht absehbar. Denn Özcan hatte nach seiner Rückkehr von Holstein Kiel zum FC eine frustrierende Saison 2020/21 erlebt. Unter Trainer Markus Gisdol kam er kaum zum Einsatz, der Klub kämpfte zudem erneut ums sportliche Überleben. Özcans Vertrag lief aus, der Spieler war im Prinzip schon weg. Es gab Anfragen von Istanbuler Vereinen und eines belgischen Spitzenklubs.

Baumgart ruft an

Doch Gespräche mit dem neuen Kölner Cheftrainer Steffen Baumgart führten bei Özcan zum Umdenken. Zum entscheidenden Telefonat kam es an einem Tag, an dem es für Özcan um sehr viel ging: Baumgart rief Özcan am 3. Juni und somit nur wenige Stunden vor dem EM-Halbfinale der U21 gegen die Niederlande (2:1) an. Baumgart gab Özcan zu verstehen, dass er auf ihn setzt. Özcan verlängerte, der Coach hielt sich an seine Worte. Und der Spieler zahlte das Vertrauen zurück.

Doch noch kämpfen die Türken um den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Köln 2023 ausläuft. Aktuell gibt es keine Gespräche zwischen Klub und Spieler. Nach Informationen dieser Zeitung waren beim letzten FC-Heimspiel Scouts des englischen Premier-League-Klubs West Ham United im Stadion. Und sie sahen einen herausragenden Özcan.