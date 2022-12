Steffen Baumgart am Sky-Mikrofon

Köln – Timo Horn kehrte am Samstagabend als Ersatzmann ins Kölner Tor zurück und blieb in seinem 13. Saisonspiel erstmals ohne Gegentreffer. „Den Frankfurtern ist nach vorn wenig eingefallen“, sagte der 28-Jährige, der von einem „für uns rundum gelungenen Abend“ sprach. Keine Bitterkeit also, das Tor wieder räumen zu müssen, sobald Marvin Schwäbe aus der Corona-Isolation zurückkehrt.



Obgleich er leidet, wenn er auf die Bank muss: „Das sind keine schönen Momente, das gebe ich zu. Ich habe versucht, es positiv anzunehmen und im Training Gas zu geben. Natürlich habe ich den Anspruch, zu spielen. Sonst wäre ich hier fehl am Platze.“ Sollte sich die Lage nicht ändern, bleibt Horn am Ende der Saison wohl nur der Abschied aus seiner Heimatstadt. „Ich bin keiner, der an einem Tag das Wappen küsst und am nächsten woanders spielt“, sagt Horn: „Aber ich habe nie etwas ausgeschlossen.“

Timo Horn blieb am Samstag erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Copyright: Getty Images

Steffen Baumgarts Kritik an Kölner Fans

Beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend bekam der Keeper fast nichts zu tun und konnte sich deshalb kaum auszeichnen. Kurz vor Schluss hielt er einen leichten Ball im kurzen Eck, ansonsten war er sicher – wenngleich er nicht auf die Passquote von Stammtorwart Marvin Schwäbe kam, was auch daran lag, dass Horn erneut seinem Hang zu langen Bällen nachgab.



Das Kölner Publikum hatte deshalb hier und da hörbar geraunt, Trainer Steffen Baumgart hatte das später kritisiert: „Erstmal muss ich sagen, ich war in der ersten Halbzeit ein bisschen von den Zuschauern enttäuscht“, erklärte Baumgart bei Sky: „Ich hatte das Gefühl, dass sie ihm keine Sicherheit gegeben haben. Das erwarte ich anders vom Kölner Publikum für einen Kölner Jung, für jemanden, der in dieser Mannschaft, in diesem Verein groß geworden ist. Da erwarte ich eine klare Rückendeckung.“

Mit Horns Leistung zeigte sich Baumgart absolut einverstanden: „Timo hat es heute einfach gut gemacht“, sagte der 50-Jährige: „Timo ist der Rückhalt, den wir brauchen. Das ist gar nicht so einfach in der Situation, in der er gerade steckt.“ (ksta)