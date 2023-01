Im Kölner Camp FC-Gruppenfoto mit Fans vor zwei Testspielen

Donaueschingen – Die wenigen Parkplätze waren schnell belegt, die Schlangen am Wurststand und der Theke im Vereinsheim werden länger. Auf der Trainingsanlage des SV Aasen geht es langsam enger zu, immer mehr Fans des 1. FC Köln treffen im Vorbereitungscamp des Bundesligisten ein. 260 sind es bisher, am Donnerstag posierten sie zusammen mit der Mannschaft, dem Stab und den Verantwortlichen des FC zum Gruppenfoto.

Und es könnten noch ein paar Anhänger folgen. Schließlich bestreitet das Baumgart-Team am Freitag sein erstes Testspiel: In Singen trifft der FC auf den österreichischen Erstliga-Aufsteiger Austria Lustenau (18 Uhr), tags drauf und zum Abschluss des Trainingslagers ist dann in Bad Dürrheim (15 Uhr) der Grasshoppers Club Zürich der Gegner. Am Sonntagmittag folgt die Rückreise nach Köln.

Ein Quintett fehlt in den Tests

Trainer Steffen Baumgart legte sich nicht nur fest, dass Neuzugang Sargis Adamyan noch nicht zum Einsatz kommt, sondern er plauderte auch bereitwillig aus, wie er die Testspiele personell angehen wird. „Im ersten Testspiel wird Timo Horn 90 Minuten im Tor stehen, Timo Hübers, Jeff Chabot, Kingsley Ehizibue, Eric Martel, Kingsley Schindler, Mark Uth, Florian Kainz, Sebastian Andersson und Florian Dietz werden jeweils 60 Minuten spielen, Kristian Pedersen kommt 45 Minuten zum Einsatz. Und dann werden wir bis auf die linke Außenposition durchwechseln. Und am Sonntag werden wir die Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, dann beginnen lassen.“

Ein Quintett steht dem Coach noch nicht zur Verfügung. Bei Ellyes Skhiri, der Anfang der Woche einen Pressschlag auf sein Knie einstecken musste, wolle er noch „kein Risiko“ eingehen und wird den Tunesier deshalb nicht einsetzen. „Bei ihm ist nichts großartig kaputt, aber die Sache schmerzt. Wir haben ja keinen Zeitdruck“, sagt Baumgart. Auch für die Rekonvaleszenten Jonas Hector, Steffen Tigges und Jan Thielmann kommt ein Einsatz noch zu früh. Hector und Thielmann konnten allerdings am Donnerstag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.