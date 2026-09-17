„Der Moment ist gekommen“FC-Profi tritt aus Nationalmannschaft zurück

Nun herrscht Gewissheit: Die Weltmeisterschaft mit ihrem unbefriedigenden Verlauf markiert für Ellyes Skhiri den Schlusspunkt seiner Laufbahn in der tunesischen Auswahl. Nach dem Vorrunden-Aus im Sommer hat der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln nun seinen Abschied verkündet.

Skhiri machte diesen Schritt am Donnerstag über Instagram öffentlich, einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des kommenden Aufgebots. „Der Moment ist gekommen, um das Ende meiner internationalen Karriere zu verkünden“, schrieb der 31‑Jährige. Er habe das Land, in dem seine Wurzeln liegen, immer voller Stolz und Ehre repräsentiert.

Skhiri mit 86 Einsätzen für Tunesien

Skhiri, der in Frankreich zur Welt kam, bestritt seit seinem Länderspiel-Debüt 2018 für Tunesien eine Gesamtzahl von 86 Partien auf internationaler Ebene und schoss dabei vier Treffer. Seine internationale Karriere umfasste die Teilnahme an drei Weltmeisterschaften sowie vier Afrikameisterschaften. Das Erreichen des Halbfinales beim Afrika-Cup 2019 stellt den größten Erfolg seiner Zeit im Nationalteam dar.

In seiner Abschiedsnachricht ließ Skhiri durchblicken, dass er nicht sämtliche seiner Ambitionen verwirklichen konnte. „Wir haben große Siege und freudige Momente gemeinsam erlebt. Aber auch große Niederlagen und Enttäuschungen, die die schwersten und schmerzhaftesten Momente meiner sportlichen Karriere bleiben werden“, schrieb er. Er hob hervor, dass Rückschläge zu seiner Entwicklung gehörten und er daraus als Fußballer und Mensch gelernt habe. Der tunesische Fußball-Verband bedankte sich für „Jahre der Leidenschaft, Aufopferungsbereitschaft und Stolz“.

Das Ende seiner internationalen Laufbahn ermöglicht es Skhiri, seine ganze Aufmerksamkeit nun dem 1. FC Köln zu widmen. Der defensive Mittelfeldspieler kehrte kurz vor dem Ende der Wechselperiode nach drei Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt wieder nach Köln zurück. Gemeinsam mit seiner Frau erwartet er das zweite Kind; die Tochter des Paares wurde schon hier geboren. Vor wenigen Wochen verkündete Skhiri: „Wir werden einen kölschen Jungen bekommen.“

Skhiri hat in den ersten Partien seit seiner Wiederkehr bereits angedeutet, dass er für den FC wieder die erhoffte Verstärkung sein kann. Bei der Begegnung gegen Werder Bremen (1:1) gehörte er bei seinem Startelfdebüt in der laufenden Spielzeit zu den überzeugenderen Spielern auf Kölner Seite. (red)