Markus Anfang, hier noch im FC-Dress, trug maßgeblich zum Wiederaufstieg der Kölner bei. Wird er nun Trainer in Hannover?

Hannover – Schon wieder Mission Aufstieg? Markus Anfang wurde am Dienstagabend in einem Hotel in Hannover gesehen. Der ehemalige Coach des 1. FC Köln gilt seitdem als heißer Kandidat auf das Traineramt der abgestiegenen Hannoveraner.

Wie der „Express“ berichtet, soll Anfang im noblen Hotel Kokenhof auf einem Medienseminar gewesen sein. Dort hielt sich jedoch auch Martin Kind, Vorstandsvorsitzender von Hannover 96, auf. Beide sollen sich zu einem Gespräch getroffen haben.

Ob Markus Anfang jedoch tatsächlich Trainer von Hannover 96 wird, ist noch nicht klar. Hannover 96 war in der Saison 2018/19 als 17. aus der Bundesliga abgestiegen. Der zweitligaerfahrene Markus Anfang führte den 1. FC Köln über lange Strecken der Saison aus der Zweiten Liga. (red/mab)

Das könnte Sie auch interessieren:

Transfer-Fehlgriffe des 1. FC Köln Anzeige Eine FC-Elf wie aus einem Alptraum von Marcus Flesch