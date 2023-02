Köln – Der Sportpark Kaulbachweg im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl wird in den nächsten Tagen seiner jährlichen Grundreinigung unterzogen, daher müssen Spieler und Trainer des SSV Jahn Regensburg ihre Spinde räumen. Achim Beierlorzer ist also daran gewöhnt, nach dem letzten Saisonspiel seine Sachen zusammenzupacken. Doch diesmal wird er nicht mehr zum SSV Jahn zurückkehren. Denn der Trainer wird dem 1. FC Köln in die Bundesliga folgen und dort von der neuen Saison an die sportlichen Geschicke verantworten.

Antrittsbesuch am Donnerstag

Am Dienstag gehe es in den Urlaub, sagte Beierlorzer am Sonntagabend in der Fernsehsendung „Blickpunkt Sport“ des Bayrischen Rundfunks. Allerdings werden den 51-Jährigen seine ersten Urlaubstage nach Köln führen, wo er sich vor den Ferien noch seiner neuen Mannschaft vorstellen will. Am Donnerstag gibt Beierlorzer am Geißbockheim eine erste Pressekonferenz als Kölner Trainer.

Das Rhein-Energie-Stadion kennt er bereits, am 12. Mai besiegten seine Regensburger sein zukünftiges Team vor ausverkauftem Haus mit 5:3. Beierlorzer war nach einem Bericht des „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 27. April zwar längst Thema beim 1. FC Köln, seine Verpflichtung aber noch nicht bestätigt. Bereits Wochen zuvor hatte er seiner Familie Karten für die Partie besorgt, wegen des Erlebnischarakters einer Partie in Köln. „Die Atmosphäre ist sensationell. Wenn die die Köln-Hymne spielen und die Schals schwingen“, schwärmte er.

Künftig wird er die Spiele in Müngersdorf als Kölner Trainer mitgestalten, ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird es sein, den Teamgedanken zu fördern. „Im Profifußball gibt es viele kleine Ich-AGs. Die zu einem Team zu formen, das ist die große Herausforderung. Ich freue mich darauf, das in Köln umzusetzen. In Regensburg haben wir das gut hinbekommen“, sagte er.

Stab mit Schmid und Pawlak

Einen Trainerstab wird Beierlorzer nicht mitbringen, doch der 1. FC Köln ist vorbereitet: André Pawlak, der zweimal in Folge die Nachwuchsmannschaft U 21 vor dem Abstieg rettete und am drittletzten Spieltag die Profis von Markus Anfang übernahm, soll einer von Beierlorzers Assistenten werden. Zweiter Co-Trainer wird dem Vernehmen nach Manfred Schmid, der diese Rolle schon unter Peter Stöger ausfüllte. Menschlich, so viel scheint gewiss, wird dieses Trio keine Schwierigkeiten mit der Mannschaft bekommen.

Meré und Kainz auf Reisen

Allen FC-Profis wird sich Beierlorzer in dieser Woche nicht vorstellen können. Jorge Meré wird vom 19. Juni an mit der spanischen U-21-Nationalmannschaft an der EM in Italien teilnehmen. Florian Kainz rechnet mit einer Einladung zur österreichischen Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 7. und 10. Juni.

Jhon Córodoba durfte früher in den Urlaub, denn ihm steht ein stressiger Sommer bevor: Zunächst reist er in seine Heimat Kolumbien. Anschließend erwarten der Stürmer und seine Lebensgefährtin Nachwuchs, der in Barcelona zur Welt kommen soll.