„Wir freuen uns“Schweinsteiger schenkt dem FC ein Heimspiel im DFB-Pokal

Bastian Schweinsteiger hat dem 1. FC Köln in der 2. Runde des DFB-Pokals ein Heimspiel beschert. Dabei geht es für das Team von Trainer René Wagner gegen einen Liga-Konkurrenten.

Der Rio-Weltmeister war erstmals als Losfee gefragt, meinte es dabei nicht sonderlich gut mit den Zweitligisten. Gleich fünf von ihnen müssen auswärts bei einem Bundesligisten ran.

Der FC dürfte mit seinem Pokal-Gegner leben können. Es geht gegen den 1. FC Union Berlin mit Ex-FC-Boss Horst Heldt – und das im eigenen Stadion.

1. FC Köln trifft auf Union Berlin

„Wir freuen uns, dass wir in der zweiten Runde ein Heimspiel haben“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. „Auch wenn wir mit einem Bundesligisten einen schweren Konkurrenten haben, wollen wir zu Hause mit der riesigen Unterstützung unserer Fans weiterkommen.“

Der FC hatte sich durch einen Zittersieg bei Drittligist Würzburger Kickers das Ticket für die 2. Runde gesichert. Im vergangenen Jahr war für die Kölner da Schluss. Damals hieß der Gegner FC Bayern München. Gegen die Eisernen, die mit einem Unentschieden und einer klaren Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet sind, wird sich der FC diesmal bessere Chancen ausrechnen.

Die Paarungen im Überblick:

Bayern München - 1. FC Magdeburg Borussia Dortmund - Werder Bremen Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1. FC Köln - Union Berlin Hamburger SV - Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC SC Paderborn - VfB Stuttgart SV Elversberg - Darmstadt 98 SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg SSV Jeddeloh II - Hertha BSC Rot-Weiss Essen - RB Leipzig Dynamo Dresden - Schalke 04 VfL Bochum - FSV Mainz 05 Holstein Kiel - TSG Hoffenheim Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

Die 2. Runde wird am 27. und 28. Oktober gespielt. Weitere Termine: Achtelfinale: 1. und 2. Dezember 2026, Viertelfinale: 2./03. und 9./10. Februar 2027, Halbfinale: 20. und 21. April 2027, Finale: 29. Mai 2027 in Berlin (are)