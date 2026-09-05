Mark Flekken 3

Hatte nun wirklich gar nichts zu halten. Bei Flankenbällen immer zur Stelle.

Jarell Quansah 2

Spielte als Rechtsverteidiger sehr ordentlich, aber zunächst weitgehend unauffällig. Kurz nach dem Wiederanpfiff dann mit präzisem Querpass vor Schicks Treffer.

Edmond Tapsoba 2,5

Ging diesmal mit deutlich mehr Konzentration zu Werke als in Elversberg.

Facundo Medina (bis 70.) 1,5

Überragendes Startelf-Debüt. Ging als Leader voran, schürte Emotionen und Intensität. Führte direkt Trash-Talk mit Berlins Marin Ljubicic. Gute Pässe, gute Zweikampfführung, wuchtiger Kopfball zum 2:0.

Loic Badé (ab 70.) -

Miguel Gutiérrez (bis 83.) 1,5

Komplettierte die fantastische linke Seite im Zusammenspiel mit Medina. Bereitete zwei Treffer direkt vor. Vor allem seine Flanke vor dem 2:0 war eine Augenweide.

Lucas Vázquez (ab 83.) -

Equi Fernández (bis 70.) 2

Der frühe Führungstreffer tat dem Argentinier sichtlich gut. Gewann viele Bälle. Verschleppte ab un an ein bisschen das Tempo.

Robert Andrich (ab 70.) -

Aleix García 2,5

Stratege im Zentrum. Dirigierte durchgehend und verteilte die Bälle in aller Regel sehr sinnvoll. Dennoch mit einigen ungewohnten Schwächen im Passspiel.

Ibrahim Maza 1,5

Sorgte für Szenenapplaus mit seiner herausragenden Ballbehandlungen. Kam oft mit dem Ball in die Räume, die er sucht. Doch der Ertrag daraus hätte höher sein können. So wie bei seinem schönen Pass in die Tiefe vor dem 3:0. Traf selbst zum 4:0.

Malik Tillman (bis 67.) 4

Einige gute Aktionen, doch auch einige Male zu zaghaft und nicht handlungsschnell genug. Baute im zweiten Durchgang nochmal ab.

Moussa Diaby (ab 67.) -

Afonso Moreira 4

Mit viel Arbeitseifer unterwegs. Am Ball gelang ihm aber zu wenig. Verfiel zu oft in Hektik. Vergab die Riesenchance aufs 4:0.

Patrik Schick (bis 67.) 2

Ein Zungenschnalzer: mit Tunnel beim Dribbling. War aber ungewohnt nachlässig im Abschluss - scheiterte mit Kopfbällen an Rönnow und der Latte. Beim 3:0 musste er dann nur noch den Fuß hinhalten. Bereitete das 4:0 von Maza kurz vor seiner Einwechslung vor.

Christian Kofane (ab 67.) -