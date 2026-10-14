„Das geht nicht, das weiß er“Simon Rolfes äußert sich zu Boniface-Vorfall in Mainz

Am Mittwochnachmittag hebt um 16.40 uhr der Sonderflug KK7904 vom Flughafen Köln-Bonn Richtung Polen ab. Mit an Bord: Der Tross von Bayer 04 Leverkusen, das am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) bei Lech Posen das zweite Spiel der Ligaphase in der Europa League absolvieren wird. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte sich vor Abflug über...

… Lech Posen: „Eine gute Mannschaft, eine heiße Atmosphäre, ganz sicher ein schönes Stadion. Lech hatte auch gegen Crystal Palace (0:4, Anm. d. Red.) gute Möglichkeiten, am Ende ist das Ergebnis ein bisschen gegen die Mannschaft gelaufen. Aber es ist eine gute Mannschaft, die es gewohnt ist zu gewinnen – gerade zu Hause. Mit dieser Selbstverständlichkeit wird sie auftreten. Sie spielen guten Fußball, versuchen sich durchzukombinieren und werden uns fordern, gerade in der Defensive.“

… die Europa League: „Es ist ein Wettbewerb, in dem die Spielzeit auf mehr Spieler verteilt wird als in der Champions-League-Saison. Das ist eine Chance, mehr Spieler in Spielzeit zu bringen und sie über Spiele auf ein anderes Niveau zu entwickeln. Wir haben noch viele Spieler, die diese Erfahrungen brauchen, um ihr individuelles Topniveau zu erreichen. Und natürlich ist es eine Titelchance.“

„Wir gehen in der Europa League in einer anderen Rolle in den Wettbewerb als in der Champions League. Das ist ganz klar. Europapokal ist etwas Besonderes, und dafür werden jetzt im Herbst die Grundlagen gelegt. Es ist noch nicht alles spektakulär, aber diese Grundlagen sind wichtig für eine erfolgreiche Europapokalsaison.“

… Victor Boniface und seine Bankflucht in Mainz: „Carles (Martínez, Trainer, Anm. d. Red.) hat direkt am Sonntagmorgen mit ihm gesprochen, um das Thema abzuhaken. Bei Boni ist es grundsätzlich jede Woche besser. Wenn wir zurückgehen zu dem Punkt, an dem wir Anfang Juli gestartet sind, ist das eine sehr positive Entwicklung. Er muss trotzdem noch Schritte machen.“

„Er war vielleicht enttäuscht, weil er sich mittlerweile viel mehr Hoffnung macht als vor sechs Wochen. Das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Trotzdem weiß er, dass das nicht clever war. Er ist ein guter Teil der Mannschaft im Alltag, und das wird beim nächsten Mal nicht mehr passieren.“

„Das geht nicht. Das weiß er aber auch. Das war jetzt einmal, und damit ist es erledigt. Natürlich ist es wichtig, dass wir ein Team sind und jeder das in jedem Moment unterstützt, auch wenn die eigene Situation einen gerade frustriert. Ich war selbst Spieler. Es wäre schlimm, wenn ein Spieler nicht frustriert wäre, wenn er nicht spielt. Das muss man dann trotzdem vernünftig handhaben.“

… Eliesse Ben Seghirs Verletzung: „Elias hat eine kleine Muskelverletzung, keine große. Er wird diese Woche auf jeden Fall ausfallen. Ich weiß nicht genau, wann er wieder einsteigen kann. Bei Muskelverletzungen bin ich vorsichtig. Diese Woche ist er nicht dabei.“

… Ben Seghirs Umgang mit seinem Körper: „Er hat deutlich zugelegt und arbeitet intensiv. Manchmal ist es so, dass Jungs fast zu viel wollen. Man muss schauen: Wenn es Anzeichen gibt, tritt man vielleicht einmal einen Tag zurück. Bei ihm war es zuletzt eher nicht so, dass er zu wenig gemacht hat. Er war sehr motiviert und hat in den vergangenen Wochen viel gearbeitet. Jetzt braucht er Geduld. Er hat in vielen Bereichen gut gearbeitet, aber es muss wirklich alles ausgeheilt sein.“