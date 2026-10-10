„Werden mit ihm sprechen“Wirbel um Bayers Boniface bei Spiel in Mainz

In der 84. Minute nutzte Bayers Trainer Carles Martínez beim 4:3-Erfolg in Mainz seine beiden letzten Wechsel: Equi Fernández und Jonas Hofmann kamen für Aleix García und Patrik Schick. Damit war klar: Victor Boniface kommt mal wieder nicht zum Einsatz. Der Meisterspieler und Publikumsliebling war damit nicht einverstanden.

Boniface setzte sich im Gegensatz zu Loic Badé und Lucas Vázquez, die ebenfalls nicht zum Einsatz kamen, nicht mehr auf die Ersatzbank, sondern ging direkt in die Kabine und kehrte auch nicht mehr zurück. Ein Affront gegen den Mannschaftsgeist. „Dazu sage ich gar nichts. Das ist nicht meine Baustelle, um ehrlich zu sein", gab Robert Andrich nach der Partie zu Protokoll. Dafür redeten andere über den Vorfall.

„Ich habe das während des Spiels nicht bemerkt. Ich weiß davon nichts. Wenn es so war, werden wir mit ihm sprechen“, betonte Martínez. „Ich kann verstehen, dass jeder Spieler der Mannschaft helfen möchte. Gleichzeitig gehören solche Entscheidungen zum Fußball. In diesem Moment habe ich mich für diese Einwechslungen entschieden.“

Simon Rolfes spielt Vorfall runter

Sport-Geschäftsfüher Simon Rolfes versuchte sich taktisch zu äußern, um das Thema medial nicht zu groß zu machen. „Ich weiß nicht, ob er vielleicht zur Toilette musste", scherzte er zunächst, sagte dann aber auch: „Vielleicht ist er heute etwas zu früh in die Kabine gegangen. Beim nächsten Mal passiert das nicht.“

Rolfes wollte die Aktion in einen größeren Kontext rücken. „Grundsätzlich bin ich mit Bonis Entwicklung sehr zufrieden. In den vergangenen Monaten ist er von Woche zu Woche fitter geworden. Natürlich hat er noch Luft nach oben, und jeder Spieler möchte gern spielen. Er verhält sich aber insgesamt völlig korrekt und ist ein guter Bestandteil der Mannschaft und des Trainings“, sagte der 44-Jährige. „Es gibt auch andere Dinge, die die Jungs manchmal machen und die nicht immer ideal sind. Wir wollen Spieler, die Emotionen haben. Man muss immer schauen, dass es in den Kontext der Mannschaft passt. Ich bin ein Freund davon, erst einmal mit den Jungs zu sprechen und ihnen zu sagen: Das war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. Dann ist es auch gut.“

Boniface war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit Disziplinlosigkeiten aufgefallen, hatte sich zuletzt aber einwandfrei verhalten. Der Stürmer, der seine Karriere im Frühjahr durch eine überraschend gut verlaufene Knie-OP retten und die Sommervorbereitung voll mitmachen konnte, hatte sich generell mehr Spielzeit erhofft. Auch beim Europa-League-Spiel bei Lech Posen am Donnerstag (18.45 Uhr) wird er keine Spielminuten bekommen können, da er für den internationalen Wettbewerb nicht gemeldet wurde.

Nach dem Ausfall von Christian Kofane, der mit einer Oberschenkelverletzung die kommenden Wochen ausfällt, hatte sich Boniface erneut große Hoffnungen auf einen Einsatz in Mainz gemacht. Nun muss er mindestens bis zum Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr) warten.