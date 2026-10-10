Mark Flekken 3

Konnte bei beiden Gegentreffern nicht eingreifen. Undankbarer Nachmittag für den Niederländer.

Jarell Quansah 3

Erzielte sein erstes Saisontor mit dem wichtigen 3:2. Spielte in Ballbesitz einen eingerückten Außenverteidiger neben Diaby, in einige Angriffe eingebunden, aber ohne großen Ertrag.

Edmond Tapsoba 3,5

Zunächst sehr souverän, dann mit ein paar Wacklern.

Facundo Medina 3,5

Sah beim 2:2 nicht glücklich aus. Verfiel auch zu sehr in Passivität, dabei soll er eigentlich als Aggressive Leader in schwierigen Phasen aufrütteln.

Miguel Gutiérrez 4,5

Sein bisher schlechtester Auftritt im Bayer-Trikot. Seine erste Flanke führte zwar zum Tor, wurde aber nur durch den Mainzer Mwene gefährlich. Zu passiv beim Ausgleich vor der Pause. Ließ Hollerbach beim 3:4 aus den Augen.

Robert Andrich 2,5

Rückte für Fernández in die Startelf. Wollte Eigenwerbung betreiben. Und brauchte dafür nicht lange. Sein herrlicher Volleytreffer war eine Augenweide. Rettete auf der Linie, konnte das 1:2 damit aber auch nicht verhindern. Im Zentrum mit Licht und Schatten.

Aleix García (bis 83.) 3

Zu Beginn Denker und Lenker mit viel Engagement. Baute dann drastisch ab, ehe er wieder zu Stabilität fand. Als Sechser in der Defensive kaum zu gebrauchen. Mit Ball am Fuß hingegen schon.

Moussa Diaby (bis 65.) 3

Kam zunächst erneut nicht über gute Ansätze hinaus. Traf in aussichtsreichen Positionen viele falsche Entscheidungen. Aber dann schlenzte er mal eben den Ball überragend in den Winkel zum 4:2.

Ibrahim Maza (bis 66.) 3

Sein Einsatz war nach Knöchelverletzung im Algerien-Spiel fraglich. Biss auf die Zähne. Seine ganze Klasse zeigte er beim Durchlassen des Balles vor dem 2:0. Immer wieder mit geschmeidigen Dribblings, wurde aber oft von zwei, drei Mainzern bedrängt, hatte es so schwer.

Martin Terrier (ab 66.) 3

Direkt gut ins Spiel eingebunden. Hatte sichtbar Lust, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Afonso Moreira (bis 75.) 4,5

Bleibt weiter den Beweis schuldig, die 30 Millionen Euro Ablösesumme wert zu sein. Kaum Durchsetzungskraft, technische Fehler. Zu wenig. Immerhin mit dem Querpass auf Diaby vor dem vierten Tor.

Patrik Schick (bis 83.) 2

Erzielte im fünften Spiel der Saison sein fünftes Tor - in jeder Partie eines. Stellte damit den Klubrekord von Stefan Kießling und Dimitar Berbatov ein, die auch in jedem der ersten fünf Spiele einer Saison getroffen hatten. Hatte Glück, dass sein Handspiel direkt vor dem 3:2 nicht als strafbar gewertet wurde.