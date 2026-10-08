Mit einer Trauerfeier in der BayArena hat Bayer 04 am Donnerstag Abschied von Peter Hermann genommen. Rund 200 geladene Gäste waren gekommen, darunter die Familie, Freunde und enge Weggefährten. Hermann war am 19. September im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hatte an ALS gelitten.

Vertreter des DFB und der weiteren Profiklubs, bei denen Hermann tätig war, erwiesen ihm die Ehre. Ehemalige Trainerkollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klubs und viele Spieler, die unter ihm trainiert und gespielt hatten, gedachten gemeinsam eines Mannes, der den Fußball liebte und nie viel Aufhebens um sich selbst machte.

Auch Rudi Völler war gekommen. Copyright: Bayer 04

Hermann galt als einer der angesehensten Co-Trainer des Landes. Mit Jupp Heynckes gewann er 2013 beim FC Bayern das Triple, 2018 folgte eine weitere Meisterschaft. Chefcoach wollte er nie werden. Seine Wirkung entfaltete er als Zuhörer, als Fachmann, als einer, der Spieler besser machte.

Seine engste Bindung blieb zu Bayer 04. 1976 kam er als Spieler nach Leverkusen, 1979 stieg er mit der Mannschaft in die Bundesliga auf. Später arbeitete er hier als Co-Trainer, Amateurtrainer und Scout. Im Frühjahr 1996 führte er den Klub als Interimstrainer zum Klassenerhalt. „Unterm Bayer-Kreuz war es für mich am intensivsten“, sagte er einmal. Fast 30 Jahre prägte er den Verein.

Reiner Calmund hielt eine Rede. Copyright: Bayer 04

Wie sehr ihn die Spieler schätzten, zeigte sich auch im Nachruf des Klubs. „Peter Hermann war für ganz viele Spieler, mit denen er gearbeitet hat, schlicht und einfach Bayer 04“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Stefan Kießling erinnerte an einen „unglaublich guten Motivator“ mit viel Fingerspitzengefühl.

Als Leverkusener blieb Hermann bis zuletzt in der BayArena präsent. Die Meistersaison 2023/24 verfolgte er an der Seite seines Freundes Jürgen Gelsdorf.