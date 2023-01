Bayer 04 tritt am Sonntag in Leipzig an.

Leverkusen – Die bislang vielleicht wichtigste Woche der Saison für Bayer 04 Leverkusen geht weiter. Begonnen hatte sie herausragend gut – der 3:1-Sieg beim FC Porto, die Qualifikation für die nächste Runde der Europa League und die Glasgow Rangers als attraktives und zugleich machbares Achtelfinal-Los.

Enden wird die Woche am Mittwoch mit dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin in der Bay-Arena (18.30 Uhr/Sport1). Dazwischen wartet noch ein Highlight in der Bundesliga: Bayer 04, Tabellenfünfter, tritt am Sonntag beim Zweiten RB Leipzig an (15.30 Uhr/Sky).

Die Ausgangslage

Leipzig hat sich von seiner kurzen Schwächephase nach Rückrundenstart, als es Niederlagen in Liga und Pokal gegen Eintracht Frankfurt gab, erholt. Der Brauseklub erkämpfte sich einen Punkt beim FC Bayern, zerlegte Werder Bremen (3:0) und Schalke 04 (5:0) und sorgte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit dem 1:0 beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspurs für ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist in einer herausragenden Verfassung.

Doch Bayer 04 muss sich keineswegs verstecken. Sechs Pflichtspielsiege in Serie. Neun Erfolge in den letzten zehn Partien. Einen Zähler hinter den Bayern, punktgleich mit Borussia Dortmund und vier vor Leipzig ist die Werkself Dritter der Rückrunden-Tabelle. Ein Sieg würde Leverkusen im Klassement auf zwei Punkte an RB heranbringen. Bei einer Niederlage wären es acht Zähler Rückstand – und Leipzig wäre im Kampf um die Champions-League-Plätze mutmaßlich enteilt.

Die Statistik

Die Bullen spielen gern gegen Bayer 04. Von bisher sieben Duellen verloren die Sachsen nur eins, bei zwei Unentschieden und vier Siegen für RB. Wie es bei zwei offensiv so herausragenden Mannschaften zu erwarten ist, endeten die Spiele meist torreich: 3,7 Treffer fielen im Schnitt pro Partie.

Der Leipziger Starspieler

21 Tore und acht Vorlagen in 23 Einsätzen. Timo Werner ist zusammen mit Robert Lewandowski (FC Bayern) Topscorer der Bundesliga und für RB Leipzig ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor. Der ständig sprintende Nationalspieler wird von Trainer Nagelsmann meist als hängende Spitze eingesetzt. So ist Werner mehr ins Spiel eingebunden, sucht aber, wann immer es möglich ist, auch den Weg in die vorderste Reihe. Auf dem Trainingsplatz ist der 23-Jährige – so hört man – nicht der engagierteste Profi. Wenn es darauf ankommt, erledigt Werner aber das, was von ihm erwartet wird: Tore schießen.

Das hat ihn bei den meisten großen europäischen Klubs ganz oben auf die Wunschliste gebracht. Besonders intensiv scheint der Flirt mit dem FC Liverpool. „Wir haben dort mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde“, hatte Werner zuletzt erklärt. Im Sommer hatte der 23-Jährige seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Angeblich soll in dem Papier eine 30 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel verankert sein – ein Spottpreis für Werner, den Liverpool aus der Portokasse zahlen könnte.

Kai Havertz (l.) und Moussa Diaby jubeln in Porto. Copyright: AP

Leverkusener Personalien

Neben dem langzeitverletzten Kevin Volland muss Bayer 04 in Leipzig womöglich auf die angeschlagenen Routiniers Lars Bender (Hüftprellung) und Charles Aránguiz (Erkältung) verzichten. Auch der Einsatz von Außenstürmer Moussa Diaby ist ungewiss. Der Franzose erfuhr nach der Landung des Fliegers aus Porto, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist und eilte zu seiner Familie nach Paris. „Der kleine Ismael ist geboren“, verriet Trainer Peter Bosz. „Er will erstmal seinen Sohn sehen. Dann schauen wir, wie es weitergeht.“

Leipziger Personalien

Der Tabellenzweite hat ebenfalls Personalsorgen. Mittelfeld-Staubsauber Konrad Laimer fehlt wegen einer Gelbsperre. Dazu sind Yussuf Poulsen, Ethan Ampadu und Tyler Adams angeschlagen.

Das sagen die Trainer

Julian Nagelsmann (RB Leipzig): „Kai Havertz hat eine Mischung aus unglaublicher Eleganz und extremem Speed. Er ist schwer zu greifen, hält sich überall auf. In der Hinrunde hat er nicht so gute Leistungen gebracht, jetzt ist er stabil.“

Peter Bosz (Bayer 04): „Beide Teams haben einen sehr guten Lauf, das wird ein hochinteressantes Spiel. Wir gehen nach Leipzig, um zu gewinnen.“

Das sagen wir

Das Spiel in Leipzig wird eine weitere Reifeprüfung für Bayer 04. Kann die Werkself die Nerven im Zaum halten, wenn die Entscheidungen um Titel nahen? Top-Teams sind in dieser Bundesliga-Saison eine Leverkusener Spezialität. Es gab Siege gegen die Bayern, Dortmund und Schalke. Leipzig fehlt noch auf der Liste.