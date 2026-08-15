Nach einem Schockmoment um Jamal Musiala ist der Testspielsieg des FC Bayern am Samstagnachmittag erst einmal zur Nebensache geworden. Der Nationalspieler lag in der Schlussphase beim 3:1 (1:0) der Münchner gegen RB Leipzig plötzlich auf dem Rasen.

Die sichtlich geschockten Mitspieler riefen hektisch nach den Ärzten, auch eine Trage wurde von Sanitätern schon auf den Rasen gebracht. Sogar ein Notarzt kam dazu, musste schließlich aber nicht eingreifen. In der zunächst gespenstisch stillen Arena wurde erleichtert Beifall geklatscht, als Musiala gehend, aber benommen wirkend den Rasen verlassen konnte.

Musiala soll über Schwindel, Kreislaufprobleme und erhöhte Temperatur geklagt haben. Es war heiß in München, weit über 30 Grad. Torwart Manuel Neuer sagte bei MagentaSport: „Ich bin auch am weitesten davon entfernt. Es wird sich gleich, später oder morgen zeigen, was rausgekommen ist. Aber wir drücken natürlich die Daumen.“

Zwei weitere Bayern-Profis angeschlagen

Beim Debüt von Neuzugang Ismael Saibari und der Torpremiere von Nathaniel Brown hatten die Münchner zuvor gejubelt. Eine Woche vor dem prestigeträchtigen Super-Duell mit Borussia Dortmund als Pflichtspielstart der neuen Saison gewann der deutsche Fußball-Meister verdient sein Testspiel. Marokkos WM-Star Saibari, der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, lief nach überstandener Verletzung in den letzten 20 Minuten erstmals für das Starensemble auf. Der 25-Jährige holte sich schnell Gelbab –- und legte zum 3:1 auf.

Der ehemalige Bayern-Profi und Nachwuchstrainer Martin Demichelis erlebte bei seiner Rückkehr als RB-Coach früh den Rückstand durch den Kolumbianer Luis Díaz (13. Minute). Nach dem Seitenwechsel glückte Brajan Gruda für die druckvoll aus der Kabine gekommene Sachsen schnell der Ausgleich (52.). Mit seinem ersten Treffer für den FC Bayern brachte der für rund 50 Millionen Euro aus Frankfurt nach München gewechselte Neuzugang Brown sein Team vor 75.000 Zuschauern aber wieder nach vorne (57.). Der eingewechselte Musiala machte alles klar (81.).

Das Testspiel, das bei 33 Grad an Tempo litt, begann für die Münchner früh mit einer schlechten Nachricht. Nach einem harten Einsteigen von Nationalverteidiger David Raum humpelte Bayern-Profi Konrad Laimer verletzt vom Platz und wurde auf dem Weg in die Kabine vom medizinischen Personal gestützt. Auch Minjae Kim wirkte bei seiner Auswechslung nach über einer Stunde angeschlagen. Diagnosen lagen zunächst nicht vor.

Während die Offensivstars Harry Kane und Michael Olise, die am Freitag ebenso wie Dayot Upamecano mit den obligatorischen Tests in die Vorbereitung eingestiegen waren, gegen Leipzig noch fehlten, zeigte sich Díaz in der Saisoneinstimmung erneut in Torlaune. Auf seine kongenialen Sturmkollegen muss der 29-Jährige aber noch einige Tage warten.

Für die Leipziger, bei denen Neuzugang Rocco Reitz nach gut einer Stunde sein Debüt gab, war die Partie die letzte vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende bei Eintracht Trier. Bevor es für den Doublesieger in die Supercup-Kraftprobe geht, steht für diesen noch ein Test an: Am Dienstag sind die Münchner beim 1. FC Heidenheim zu Gast. (dpa/red)