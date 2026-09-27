Die Kölner Haie haben am Sonntag in Augsburg ihr erstes Auswärtsspiel der Saison 2026/27 der Deutschen Eishockey-Liga absolviert – und waren am Ende siegreich. Es ging turbulent und torreich weiter wie vorher in den drei Heimspielen in Köln – diesmal aber mit einem Erfolgserlebnis für den KEC. Vor 6179 Zuschauern Curt-Frenzel-Stadion bezwang die Mannschaft von Trainer Berglund die Panther mit 6:4 (3:1, 0:2, 3:1), schoss dabei drei Powerplay-Tore und feierte den ersten Drei-Punkte-Sieg der Spielzeit.

„Wir haben sechs Tore geschossen, das ist gut. Wir müssen aber besser verteidigen. Ich bin froh über den Sieg“, sagte Doppeltorschütze Valtteri Kemiläinen.

Am Freitag hatten die Haie vor 17.592 Zuschauern in der Lanxess-Arena ein wildes DEL-Spiel gegen Meister Eisbären Berlin mit 5:6 nach Penaltyschießen verloren. Berglund änderte seine Aufstellung. Im Tor stand zunächst zum ersten Mal in dieser DEL-Saison Felix Brückmann anstelle von Janne Juvonen. Der Finne musste allerdings im zweiten Drittel doch aufs Eis, denn Brückmann verletzte sich bei einer Rettungsaktion.

Kölner Haie: KEC geht früh mit zwei Toren in Führung

Den Haien gelang ein stabiles erstes Drittel mit frühen Toren durch Marcel Noebels (4.) und Ryan MacInnis (7.). Augsburg bemühte sich bereits, offensive Gefahr zu erzeugen, blieb aber zunächst ohne Treffer. Brückmann hielt sicher und parierte unter anderem in der 15. Minute einen Penalty des Ex-Kölners Tim Wohlgemuth. „Sie sind gefährlich, wir müssen die Augsburger Chancen minimieren“, sagte MacInnis in der ersten Pause.

Aber auch im Mitteldrittel fuhren die Panther ihre Angriffe – und in der 23. Minute mit einem ersten Erfolg. Donald Busdeker überwand Brückmann mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 1:2. In ihrem ersten Powerplay stellten die Haie den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Kemiläinen setzte den Puck nach Zuspiel von Gregor MacLeod per satter Direktannahme ins Netz. Kurz darauf kam Juvonen aufgrund von Brückmanns Malheur ins Spiel – und hatte es nicht leicht.

Erst fiel das 2:3, ein abgefälschter Powerplay-Schuss von Busdeker (39.). 28 Sekunden später überwand Jimmy Lambert Juvonen zum 3:3. Die Schiedsrichter gaben das Tor, obwohl Juvonen zuvor von Philipp Krauss vor dem Tor umgefahren worden war. Eine bizarre Entscheidung gegen die Haie, wohl dadurch begründet, dass Krauss von einem Kölner geschoben worden war. Allerdings blieb ihm Platz auszuweichen, was er aber nicht versuchte.

KEC-Goalie Felix Brückmann wehrt hier gegen Augsbugs Sean Malone ab. Im zweiten Drittel musste der Torhüter verletzt vom Eis. Copyright: IMAGO/Beautiful Sports

Die Haie ließen sich davon nicht aus der Fassung bringen, gingen in Überzahl ins Schlussdrittel – und nutzen den Vorteil erneut eiskalt. Noebels erzielte nach 45 Sekunden das 3:4 - nach schön einstudierter Kombination mit Daniel Fischbuch und Patrick Russell. Es gab den Haien neuen Mut, sie sammelten sich, erarbeiteten sich Vorteile, Chancen und ein zweites Tor von MacInnis, der nach Vorarbeit Aubrys das 5:3 für den KEC schoss. Als kurz darauf Kemiläinen im dritten Kölner Powerplay erneut zuschlug, hatten die Haie das Spiel gewonnen. Daran änderte auch ein Überzahltor Wohlgemuths in der 58. Minute nichts.

Kölner Haie: Brückmann – Kemiläinen, Vittasmäki – Press, Austin – Händel, Müller – Russell, MacLeod, Noebels – Fleischer, Ljungh, Niedenz – Fischbuch, Tyrväinen, Kammerer – Storm, Aubry, MacInnis. – Zuschauer: 6179. Schiedsrichter: Hribrik , Hinterdobler. – Strafminuten: Augsburg 6/Köln 6. – Tore: 0:1 Noebels (3:05), 0:2 MacInnis (6:03), 1:2 Busdeker (22:33), 1:3 Kemiläinen (37:48), 2:3 Busdeker (38:42), 3:3 Lambert (39:10), 3:4 Noebels (40:45), 3:5 MacInnis (49:33), 3:6 Kemiläinen (51:15), 4:6 Wohlgemuth (57:23).