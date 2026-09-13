Bevor die DEL-Saison 2026/27 in dieser Woche startet, haben die Kölner Haie bereits einiges erlebt. Ihre sogenannte „Mission Europa“ begann mit vier Spielen in der Champions Hockey League, die sie allesamt gewannen und in denen sie bemerkenswert früh in Form waren.

Nach dem 5:2 in Salzburg, dem 5:4 n.V. in Tampere und dem 5:2 gegen Frölunda zeigten sie am Samstag, dass sie sich vom ungewohnten Spielort nicht beirren ließen: Das 3:1 gegen den KAC Klagenfurt, das die Mannschaft wegen der belegten Lanxess-Arena in der Krefelder Yayla Arena feierte, war ein Arbeitssieg und sicherte dem KEC vorzeitig die Qualifikation für das CHL-Achtelfinale.

„Es ist gut, so erfolgreich gestartet zu sein. Trotzdem müssen wir auf jedes weitere Spiel vorbereitet sein. Wir haben im ersten Drittel gegen Klagenfurt gesehen, dass wir vielleicht dachten, es würde etwas einfacher werden. Wir müssen in jeder Partie hellwach sein“, sagte Thomas Berglund, der neue Trainer der Haie aus Schweden. „Wir sind nicht besonders gut in die Partie gestartet. Danach haben wir besser gespielt, sind intensiver gelaufen und haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Von da an war es unser Spiel und aus meiner Sicht ein verdienter Sieg.“

Halb gefüllte Halle in Krefeld

Der Auftritt in Krefeld bot neben den drei Punkten nach dem 0:1-Rückstand weitere bemerkenswerte Seiten. In der mit 4628 Zuschauern gut halb gefüllten Krefelder Yayla Arena an der Westparkstraße herrschte trotz des Boykotts einiger Kölner Fanclubs eine erstaunlich gute Stimmung. Die Zuschauer feuerten die Haie von Beginn an bis zum Schluss lautstark an.

Nach dem Gegentreffer von Raphael Herburger in der achten Minute fanden die KEC-Profis ins Spiel und bezwangen schließlich einen Gegner, dessen Niveau ungefähr dem eines DEL-Teams aus der gehobenen Mittelklasse entsprach. Im Tor des KEC stand nicht die Nummer eins, der Finne Janne Juvonen, sondern Felix Brückmann. Mit seiner starken Leistung zeigte er, dass die Haie auch auf ihn uneingeschränkt bauen können. Mit seiner Sicherheit gab er der Defensive Halt; im Sturm fiel erneut die neue erste Haie-Reihe mit Patrick Russell, Gregor MacLeod und Marcel Noebels auf, die sämtliche Kölner Tore erzielte: Zweimal traf Russell (24., 39.), einmal Noebels (58.).

„Alle Reihen haben bislang sehr gute Arbeit geleistet. Aber diese Spieler besitzen die Fähigkeiten, den Unterschied zu machen und uns zum Sieg zu verhelfen“, meinte Berglund, der nun den Alltag in der Deutschen Eishockey-Liga kennenlernen wird. Am Freitag beginnt für die Haie die neue Spielzeit mit einem Heimspiel in der Lanxess-Arena (19.30 Uhr) gegen Wolfsburg. Am Sonntag folgt dort um 19 Uhr das Spiel gegen Frankfurt.

Stürmer Dominik Bokk wird wegen einer Schulterverletzung fehlen. Es wird erwartet, dass Angreifer Juhani Tyrväinen, der in Krefeld krankheitsbedingt passen musste, wieder mitwirken kann. In der CHL stehen für die Haie noch zwei Vorrundenpartien an: gegen Herning (7.10.) und bei Servette Genf (14.10.).