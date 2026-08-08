Den Start in die Dritte Liga hatte sich der SC Fortuna Köln anders vorgestellt. Am ersten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Mink bei Sonnenhof Großaspach mit 0:1 (0:1). Verzichten musste die Fortuna auf Rechtsverteidiger Jasper Löffelsend, der sich im Abschlusstraining vor der Partie verletzt hatte; für ihn rückte Kevin Brechmann in die Startelf. Die Südstädter hielten in der Anfangsphase gut dagegen, standen defensiv kompakt und ließen Großaspach kaum Raum. Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware, immer wieder versuchte die Fortuna über schnelle Umschaltsituationen Nadelstiche zu setzten.

Fortuna Köln nach der Halbzeit besser

Nach einer Trinkpause – die Hitze machte sie nötig – verlor die Fortuna jedoch den Faden. Großaspach gewann nun mehr Zweikämpfe, hatte mehr Ballbesitz, dennoch gab es kaum Torchancen.

Etwas aus dem Nichts ging Großaspach dann in Führung: Loris Maier traf nach einem Doppelpass mit Marlon Faß sehenswert von der Strafraumkante ins lange Eck (33.). Ein zweiter Gegentreffer folgte fast unmittelbar, doch Niklas Pollex wollte den Ball zu genau in den Winkel zirkeln, und schoss knapp daneben (39.). Kurz darauf hatte Fortunas Nico Thier die beste Kölner Chance des ersten Durchgangs – sein Schuss aus der Drehung ging über die Latte (41.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Fortuna sofort eine Reaktion: Brechmanns Direktabnahme lenkte Aspachs Torwart Maximilian Reule noch gerade über den Querbalken (47.). Auf der anderen Seite hielt Lennart Winkler überragend gegen Maier – dessen Lupfer wehrte der Schlussmann mit den Fingerspitzen zur Ecke ab (55.).

Die Zollstocker blieben am Drücker, doch der letzte Pass fehlte zu oft. Großaspach lauerte auf Konter – gefährlich, aber folgenlos. David Al-Azzawe rettete nach einer Ecke auf der Linie (82.). Pech kam hinzu: Bennit Bröger wehrte einen Abschlag von Aspachs Torwart ab, der Ball traf den Pfosten – es wäre ein kurioser Ausgleich gewesen (86.).