KStA Genuss-Club:2x 2 Tickets für die Küchenparty des Studio K gewinnen

Zur Eröffnung laden Kirberg Catering und K1 Kommunikation zum ersten Studio K Chef’s Table ein, deren krönender Abschluss die Küchenparty am Abend sein wird. Und bei eben dieser Küchenparty am 26. August 2026 ab 18:00 Uhr können 2x 2 Mitglieder des KStA Genuss-Clubs mit etwas Glück dabei sein.

Was plant das Studio K?

Studio K kann vieles sein: Showküche, Contentstudio, Workshopraum, Treffpunkt und Ort für neue Ideen. Genau deshalb feiern wir sie die Eröffnung als Chef’s Table: direkt an der offenen Küche und nah an unseren besonderen Gästen aus der Spitzengastronomie.

Das große Finale des Chef’s Table wird besagte Küchenparty. Ein kuratierter Abend mit Signature Dishes von Alexander Wulf, Maurizio Oster und Volker Beuchert. Patrick von Vacano (Original Beans) und Liv Schlüter (Pâtisserie Lumière, Köln) sorgen für den süßen Abschluss. Bei ausgewählten Weinen, besonderen Drinks und Musik.

Das Studio K in der Kölner Südstadt Copyright: Studio K

Mit etwas Glück können Sie diesen Abend begleiten und genießen. Nehmen Sie einfach an unserem Gewinnspiel teil und sichern Sie sich die Chance auf zwei exklusive Tickets für die Küchenparty.

Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 21.08.2026 um 12:00 Uhr. Die Gewinner der je 2x 2 Karten werden direkt am Freitag, den 21.08.2026 spätestens bis 16:00 Uhr benachrichtigt – damit bleibt Zeit für die Vorbereitung auf diesen besonderen Abend.