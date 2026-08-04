Die Spritztour durch die Kölner Südstadt geht in die nächste Runde. Am Freitag, 14. August, sowie am Samstag, 15. August 2026, laden zehn Gastronomien dazu ein, verschiedene Spritz-Drinks zu entdecken und gleichzeitig durch eines der beliebtesten Veedel Kölns zu schlendern.

Spritztour durch die Südstadt in Köln

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag startet die Tour bereits um 15 Uhr. Besucherinnen und Besucher können die teilnehmenden Lokale in ihrem eigenen Tempo besuchen und sich dort durch unterschiedliche Spritz-Kreationen probieren. Im Mittelpunkt stehen sommerliche Drinks, entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, die vielfältige Gastronomieszene der Südstadt kennenzulernen.

Spritztour Südstadt: Wer macht mit?

Mit dabei sind das Café Kult, die Torburg, das Elsa, das griechische Restaurant Limani, Frau Maher, der Mainzer Hof, die Brauerei Johann Schäfer, das Zappes, die Bagatelle und das Filos. Die Stationen liegen alle in der Südstadt und lassen sich gut zu Fuß miteinander verbinden. So können Besucherinnen und Besucher die Tour ganz individuell gestalten und zwischendurch immer wieder neue Ecken des Veedels entdecken.

Zum Programm gehört außerdem erneut das Südstadt-Quiz. Wer die Fragen richtig beantwortet, kann verschiedene Preise gewinnen. Damit verbindet die Veranstaltung den Spaziergang durch das Viertel mit einer kleinen Mitmach-Aktion.

Die Spritztour hat sich in den vergangenen Jahren als sommerliches Event in der Südstadt etabliert. Statt einer klassischen Kneipentour steht das entspannte Flanieren von Lokal zu Lokal sowie das Entdecken des Veedels im Mittelpunkt. Wer teilnehmen möchte, sollte vor allem am Samstag etwas Zeit einplanen – bei gutem Wetter dürfte es in den teilnehmenden Gastronomien wieder entsprechend voll werden.

Wann: Freitag, 14. August 2026 ab 18 Uhr und Samstag, 15. August 2026 ab 15 Uhr | Mehr Infos hier