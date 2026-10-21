Drei Punkte gewonnen, aber gleich zwei Außenverteidiger verloren: Das ist die gemischte Bilanz nach dem Auswärtsspiel der U21-Fußballer des 1. FC Köln am Dienstagnachmittag im Gelsenkirchener Parkstadion. Die FC-Reserve gewann zwar bei der U23 des FC Schalke 04 mit 3:1 (1:0), hatte mit Cenny Neumann und David Fürst allerdings zwei Verletzte zu beklagen.

Besonders bitter verlief der Nachmittag für Neumann. Der Rechtsverteidiger feierte auf Schalke sein Startelf-Comeback nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause. Doch Neumann blieb bei einer Aktion unglücklich im Rasen hängen. Zwar biss der 19-Jährige zunächst noch auf die Zähne und versuchte weiterzuspielen, doch kurz danach musste er ausgewechselt werden. Nach einer Untersuchung am Mittwoch stand dann fest, dass Neumann für längere Zeit ausfallen wird.

Es war ein sehr gutes Regionalliga-Spiel. Am Ende war das glückliche Ende bei uns. Manuel Hartmann, Trainer 1. FC Köln U21

Vorsichtige Entwarnung gab es vom Trainer wiederum bei David Fürst. Der Linksverteidiger bekam bei einem Zweikampf einen Schlag gegen den Kopf und ging benommen vom Platz. Zwar müssten auch hier weitere Untersuchungen abgewartet werden, aber „David sieht ganz gut aus“, urteilte Manuel Hartmann.

Sportlich war die Reise ins Ruhrgebiet hingegen ein voller Erfolg für den Kölner Nachwuchs. Die U21 gewann letztlich verdient und feierte damit erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander. Zugleich kletterten die FC-Talente in der Tabelle auf den sechsten Platz und vergrößerten den Vorsprung auf die Abstiegszone deutlich.

Dabei verhinderte Mikolaj Marutzki mit einer starken Parade zunächst noch einen frühen Rückstand, nachdem Kapitän Niklas Hoffmann die Gastgeber mit einem zu kurzen Rückpass zu einer Großchance eingeladen hatte. Kurz danach vollendete Nilas Yacobi eine schöne Kombination zur Kölner Führung (29.). Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck. Luiz Labenz (74.) und der eingewechselte Malek El Mala (84.) schraubten das Ergebnis nach oben. Der Schalker Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

„Es war eine intensive Leistung von beiden Mannschaften“, bilanzierte Hartmann, „es war ein sehr gutes Regionalliga-Spiel. Am Ende war das glückliche Ende bei uns.“ Am Samstag (15 Uhr) soll die bisher perfekte Woche gekrönt werden, zu Gast im Franz-Kremer-Stadion ist die U21 des SC Paderborn.