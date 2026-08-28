„Weniger Speaker, mehr Gespräche“: Diesem Leitsatz hat sich der „Wirtschaftskongress Rheinland“ verschrieben. Das neue Format der „Kölner Stadt-Anzeiger Medien“ verspricht echten Dialog und regionale Vernetzung. Kein Keynote-Einheitsbrei, kein Buzzword-Bingo. Um direkte Interaktion zu ermöglichen, setzt der Kongress bevorzugt auf Roundtables und Gesprächsrunden. Impulsvorträge kommen von Praktikern und Expertinnen, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Das Themenspektrum reicht von sicheren KI-Anwendungen über den Fachkräftemangel bis hin zu Förderpolitik und ESG – den Themen, die Unternehmen in der Region derzeit am meisten bewegen.

„Wir schaffen keinen weiteren Branchentag. Wir schaffen den Ort, an dem der Mittelstand im Rheinland zusammenkommt – auf Augenhöhe, mit echtem Mehrwert“, verspricht Gerald Selch, Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Von Standortstärken bis Bürokratieabbau

Kongressbesucher treffen unter anderem auf Michael Hüther, den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Er wird zum Auftakt der Veranstaltung seine Thesen vorstellen, wie die Region ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und den Standort nach vorne bringen kann. Daniela Büchel, Vorständin für die Themenbereiche HR & Nachhaltigkeit bei der Rewe Group, wird über die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft sprechen. Albert Schwarzmeier, CEO und Gesellschafter der enua GmbH, greift ein Thema auf, das viele Unternehmer im Alltag bewegt.

Sein Vortrag steht unter dem Motto: „Innovation trotz Bürokratie - Erfolgreich durch den Behördendschungel“. Damit kennt Schwarzmeier sich fraglos aus: Sein Unternehmen importiert und produziert medizinisches Cannabis – ein besonders stark reguliertes Produkt. Zudem geben Kölner Top-Manager konkrete Ratschläge zur Unternehmensführung. Igus-Inhaber und Chairman Frank Blase hat beispielsweise angekündigt, sein „Innovations-Erfolgsrezept für chaotische Zeiten“ zu verraten.

Zeigt Wege zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf: Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Copyright: picture alliance/dpa

Ratschläge aus der Praxis

Ströer-Gründer und CEO Udo Müller wird unter dem Titel „Menschen machen Unternehmen“ über seine Führungserfahrung sprechen. „Wie Mensch und Maschine gemeinsam zu schnelleren und besseren Entscheidungen kommen“, erklärt Sohrab Salimi. Der studierte Humanmediziner ist Gründer und CEO der Kölner Agile Academy AG, die sich dem Ziel verschrieben hat, moderne Technologien und Arbeitsmodelle miteinander zu verzahnen.

Igus-Inhaber Frank Blase wird auf dem Wirtschaftskongress über Innovationen in chaotischen Zeiten sprechen. Copyright: Martina Goyert

Neue Perspektiven

Andere Kongress-Gäste weiten den Blick über die Region und das Tagesgeschäft hinaus. So spricht Markus Gabriel, Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie an der Universität Bonn, im Interview mit der stellvertretenden Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, Sarah Brasack, über das Aufeinandertreffen von Künstlicher Intelligenz und echter Verantwortung.

Einen fundamentalen Perspektivwechsel verspricht auch der Beitrag von Laura Winterling. Die Physikerin, ehemalige Astronauten-Instruktorin der ESA und Ausbilderin von Helikopterpiloten meldet sich mit einem „Impuls aus dem Weltall“ zu Wort. Sie wird Lehren zum Umgang mit extremem Leistungsdruck „Vom Cockpit ins Konferenzzimmer“ übertragen, so der Titel ihres Vortrags.

Laura Winterling, Ex-Astronautentrainerin und CEO der Firma Space Time Concepts Copyright: Max Grönert

Zwei Veranstaltungen aus einem Guss

Aber das ist noch nicht alles. Der „Wirtschaftskongress Rheinland“ geht am Abend in die „Wirtschaftsnacht Rheinland“ über, das mittlerweile in Köln etablierte, jährliche Get-together von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur, das in diesem Jahr schon zum fünften Mal in Serie stattfindet und dazu einlädt, die Gespräche des Tages in der Nacht weiter zu führen. Beide Veranstaltungen finden nahtlos ineinander übergehend auf demselben Eventgelände statt.

Im Mittelpunkt der Gala steht wie in den Vorjahren die Verleihung der Preise für die besten Unternehmen in den Kategorien Tech, Nachhaltigkeit und Gründung sowie – in diesem Jahr zum ersten Mal – auch in der Sparte Kultur. Neben der Awardverleihung bleibt auch hier viel Raum für Austausch und Networking. Die „Wirtschaftsnacht Rheinland“ steht unter dem Motto „Business Unusual – weil Zukunft kein Zufall ist“ und wird Menschen und Unternehmen feiern, die den Wandel nicht abwarten, sondern ihn gestalten. Sie will keine Hochglanzprojekte und perfekten Erfolgsgeschichten auf die Bühne bringen, sondern ungewöhnliche Ideen sichtbar machen.

Der Wirtschaftskongress Rheinland findet erstmalig am 2. Dezember 2026, in der Wassermannhalle in Köln-Müngersdorf statt. Die Wirtschaftsnacht folgt in direktem Anschluss in Die Halle Tor 2. Tickets für beide Veranstaltungen können Sie sich hier erwerben. Bis zum 4.9. gibt es verbilligte Tickets zum Frühbucherpreis.