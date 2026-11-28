Auf dem Gelände des 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Voerde im Kreis Wesel sind am Samstagmittag vier große Industriegebäude kontrolliert zu Fall gebracht worden. Wie der WDR berichtet, stürzten gegen 12.00 Uhr nahezu zeitgleich das rund 90 Meter hohe Kesselhaus von Block A, ein 96 Meter hoher Treppenturm sowie drei etwa 70 Meter hohe Entstickungsanlagen ein.

Voerde: Schaulustige verfolgen vierte Sprengung auf dem RWE-Gelände am Niederrhein

Mit der Sprengung von insgesamt 30.000 Tonnen Stahl und 3.500 Tonnen Beton war die Thüringer Sprenggesellschaft beauftragt. Laut einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung des Energiekonzerns RWE mussten zuvor tragende Strukturelemente der Stahlkonstruktionen gezielt geschwächt und zusätzliche Stahlkomponenten eingebaut werden, um die Fallrichtung präzise zu steuern.

RWE-Sprecher Olaf Winter berichtete dem WDR unmittelbar nach der Detonation von lächelnden Gesichtern vor Ort, merkte jedoch an, dass eine abschließende Bewertung des planmäßigen Verlaufs erst rund anderthalb Stunden später möglich sei.

Wasserstoff-Campus in Voerde: RWE und Stadt planen neuen Energiepark

Für die Sicherheitsmaßnahmen hatte die Stadt Voerde laut eigenen Angaben einen 300-Meter-Sperrradius rund um den Anlagenkomplex eingerichtet. Ab 10.00 Uhr kontrollierten Polizei, Technisches Hilfswerk und Sicherheitsfirmen das verlassene Gebiet, in dem auch die Gastronomin Sandra Böhmer ihren Betrieb räumen musste. Nach Vorabinformationen der Stadt sollten die Absperrungen voraussichtlich bis gegen 15.00 Uhr andauern.

Das Kesselhaus des stillgelegten Kohlekraftwerks Voerde wird gesprengt. Copyright: Roberto Pfeil/dpa

Trotz der Routine nach bereits drei vorangegangenen Sprengungen von Kühlturm, Schornstein und erstem Kesselhaus verfolgten erneut zahlreiche Menschen das Geschehen als Zuschauer. „Auch wenn es die vierte ist - sowas erlebt man nicht jederzeit“, sagte eine Passantin dem WDR. Eine weitere Anwohnerin erklärte gegenüber dem Sender: „So eine Sprengung ist jedes Mal wieder interessant.“

Neues Gaskraftwerk und Wasserstoff-Campus bis 2030 geplant

Der Rückbau schafft Platz für neue Energieprojekte auf dem 60 Hektar großen Areal. RWE plant dort unter anderem den Bau eines Gas- und Dampf-Kombikraftwerks mit einer Leistung von 850 Megawatt, für das der Konzern kürzlich den Zuschlag erhalten hat.

„Wenn die Sprengung am kommenden Samstag planmäßig läuft, dann können wir bereits im ersten Halbjahr 2027 mit den Arbeiten in der Fläche anfangen. Das heißt konkret, wir werden dort den Boden planieren, wir werden Fundamente einlegen und insgesamt sehen unsere Planungen so aus, dass wir noch in 2030 mit der neuen Anlage in Betrieb gehen können“, hatte RWE-Sprecher Winter wenige Tage vor dem Termin angekündigt.

Passanten schauen sich die Sprengung des Kesselhauses am stillgelegten Kohlekraftwerk Voerde an. Copyright: Roberto Pfeil/dpa

Darüber hinaus wollen die Stadt Voerde und RWE einen Energiepark für grünen Strom entwickeln. Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann (SPD) erklärte im WDR-Interview, dass neben großen Energiespeichern auch eine Elektrolyseuranlage zur Produktion von grünem Wasserstoff folgen solle.

„Und am Ende haben wir ja auch eine kleine Teilfläche noch frei, wofür wir eine Projektentwicklungsgesellschaft gemeinsam mit RWE gründen, um dort wasserstoffaffine Betriebe anzusiedeln“, so Haarmann zu den Plänen für neue Arbeitsplätze am Standort. (jag)